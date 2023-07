Atenție la porumbul fiert. Avertismentul medicului Carmen Dorobăț

”Trebuie să fim foarte atenți la modul în care se comercializează porumbul fiert. Dacă vedem că este o persoană la care igiena mâinilor lasă de dorit, nu are șervețele, nu are condiții să se spele pe mâini, dacă recipientul nu are tot ce îi trebuie, trebuie să avem rețineri. Să preferăm să cumpărăm din piață și să îl preparăm acasă, dar dacă nu avem timp, să îl cumpărăm din locuri care sunt controlate din punct de vedere medical.

Porumbul poate duce la toxiinfecție alimentară pentru că tot ceea ce este aliment și tot ceea ce nu respectă condițiile de igienă, poate să aibă o încărcătură bacteriană care să determine toxiinfecție alimentară”, spune medicul infecționist Carmen Dorobăț, medic infecționist, în exclusivitate pentru DC MEDICAL.