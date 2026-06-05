Băutura simplă cu efect antiinflamator. Combinația de turmeric și ghimbir care a cucerit internetul

Turmericul, cunoscut și sub numele de „șofranul Indiei”, este folosit de secole în medicina tradițională ayurvedică, fiind asociat cu efecte antiinflamatorii și antioxidante. În combinație cu ghimbirul, ingredient considerat benefic pentru sistemul digestiv și imunitar, rezultă o băutură concentrată, populară în rândul celor care adoptă un stil de viață sănătos.

Băutură simplă, cu ingrediente accesibile

Rețeta de shot cu turmeric și ghimbir este apreciată pentru simplitatea preparării și pentru numărul redus de ingrediente, fiind considerată o variantă ușor de integrat în rutina zilnică.

Ingrediente

Pentru preparare sunt necesare:

1 litru de apă

400 g ceapă

400 g zahăr sau miere

2 lingurițe de turmeric

rădăcină proaspătă de ghimbir

Variante de preparare

Prepararea băuturii poate fi realizată în două moduri, în funcție de îndulcitorul ales.

Varianta cu zahăr

Apa și zahărul se fierb împreună, după care se adaugă ceapa tocată și ghimbirul ras. Amestecul se fierbe în continuare la foc mic, iar ulterior se încorporează turmericul. Preparatul se lasă până când lichidul se reduce la jumătate, apoi se strecoară și se depozitează în recipiente de sticlă.

Varianta cu miere

În această variantă, mierea înlocuiește zahărul și se adaugă împreună cu ghimbirul și ceapa, fiind integrată în procesul de preparare după primele etape de fierbere.

Cum se consumă

Shotul este recomandat, în mod obișnuit, de două ori pe zi: dimineața, pe stomacul gol, și după-amiaza, între mese, fiind asociat cu un posibil aport de energie și susținere a organismului.

Băutura poate fi păstrată la frigider în recipiente închise ermetic, timp de câteva zile, fiind recomandată agitarea înainte de consum. În unele variante, pot fi adăugate lămâie sau piper cayenne, ingrediente asociate cu un aport suplimentar de vitamina C și stimularea metabolismului.

Beneficiile băuturii

Specialiștii în nutriție atrag atenția că ingredientele din această combinație sunt apreciate pentru conținutul de compuși activi.

Curcumina din turmeric este asociată cu efecte antiinflamatorii și antioxidante, în timp ce ghimbirul este cunoscut pentru potențialul său de susținere a digestiei și a sistemului respirator. Împreună, aceste ingrediente sunt considerate o sursă de polifenoli și antioxidanți care pot contribui la combaterea stresului oxidativ, notează longevitymagazine.ro.

Deși este popular în zona de wellness, specialiștii subliniază că astfel de preparate nu înlocuiesc tratamentele medicale și nu trebuie considerate remedii curative.