Carnea de porc lipsește din toate dietele. Care este motivul

„Știți de ce? Pentru că are o problemă! Ea are foarte multă grăsime poli-saturată care e intercalată printre fibrele musculare. Are multă, multă grăsime“, a explicat prof. dr. Gabriel Ioan Prada, directorul medical al Institutului Ana Aslan.

El precizează că dieta nordică încetinește dezvoltarea demenței la vârstnici.

„Se bazează pe fructe, dar și pe proteine, mai mult din pește. Ea are la bază fructe și legume de sezon, uleiuri vegetale din zonă. Diferența față de dieta mediteraneană este că ei se bazează și pe un aport de proteine de origine animală, mai ales din pește“, a afirmat medicul, la dcnews.ro.

Specialistul a făcut precizări și despre carnea de mangaliță.

„Mangalița e mai avantajoasă, dar nu e perfectă, pentru că și acolo există grăsime. E mai puțină, într-adevăr, decât la alte rase de porci. De aceea carnea de porc nu este recomandată. Sigur, nu e bine să mănânci în fiecare zi, dar uneori poți să mai mănânci carne. Dietele astea exagerate nu sunt foarte bune!“, a spus prof. dr. Gabriel Ioan Prada.