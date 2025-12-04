Carnea cu cel mai mare conținut de proteine. Ce spun nutriționiștii

Cele mai importante surse de proteine

Pieptul de pui și cel de curcan sunt printre cele mai valoroase surse d proteine, oferind până la 31 de grame de proteine pe 100 de grame. Totodată, carnea de vită slabă are 26 de grame de proteine pe aceeași cantitate.​

Alte tipuri de carne bogate în proteine sunt carnea de vânat (cerb sau elan), carne de porc slabă, miel, rață, capră, iepure și struț. Toate acestea oferă între 22 și 26 de grame de proteine pe 100 de grame, fiind alternative sănătoase pentru persoanele care doresc să diversifice dieta și să reducă aportul de grăsimi saturate.​

Imporanța proteinelor în organism

Proteinele sunt esențiale pentru refacerea și construcția țesutului muscular, menținerea sănătății generale dar și pentru controlul apetitului.

Sursele animale, carne, ouă și lactate, conțin toți aminoacizii esențiali și sunt recomandate pentru culturiști, sportivi și pentru persoanele care practică exerciții fizice, potrivit catine.ro.

Includerea acestor surse de proteine în alimentație sprijină nu doar dezvoltarea musculară, ci și menținerea unei sănătăți optime, fiind recomandate în orice dietă echilibrată.