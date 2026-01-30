Ciocolată neagră: Elixir pentru inimă și creier. Care sunt riscurile asupra sănătății?

Originară din pădurile tropicale ale Americii de Sud, ciocolata neagră a fost folosită de mayași și azteci ca monedă de schimb și o băutură de lux. Spaniolii au adus-o în Europa în secolul al XVI-lea, iar inovațiile din secolul al XIX-lea au transformat-o în tablete solide, accesibile astăzi.

Profil nutrițional

Per 100 g de ciocolată neagră (70-85% cacao) sunt aproximativ 546-604 kcal, 31-43 g grăsimi (inclusiv acid oleic sănătos), 7 g fibre, proteine 4-8 g, plus fier (12 mg), magneziu (230 mg) și flavonoide antioxidante. Conține și cofeină plus teobromină.

Nutrient Cantitate/100g Beneficiu principal Calorii 546-604 kcal Energie densă, porție mică (28g: ~170 kcal) Grăsimi 31-43 g Oleic acid (ca în ulei de măsline), stearic neutru pe colesterol​ Fibre 7 g Susține digestia și sațietate​ Minerale Fier 12 mg, Mg 230 mg Transport oxigen, sănătate osoasă​

Beneficii pentru sănătate

Flavonoidele din cacao reduc stresul oxidativ, îmbunătățesc fluxul sanguin cerebral și susțin inima prin relaxarea vaselor.

Ajută la controlul greutății oferind sațietate și ajutând digestia pin conținutul de fibre, protejează pielea de razele UV șiaduce buna dispoziție.

Conține fier, magneziu, cupru și mangan, care ajută la transportul oxigenului și sănătatea oaselor, potrivit longevitymagazine.ro.

Untul de cacao conține acid oleic, acid stearic și palmitic.

Conține cantități redus de cofeină, ceea ce provoacă un efect ușr stimulant asupra organismului.

Teobromina din cacao ajută la îmbunătățirea dispoziției.

Tipuri de ciocolată neagră

70-85% cacao: Echilibru amar-dulce, ideal zilnic.

90-100%: Pură, intensă.

Single-origin/organic

Infuzată/vegană/fără zahăr

Efecte adverse

Consumul de ciocolaă neagă în exces provoacă insomnie, creștere în greutate, reflux gastric, migrene.

Poate provoca alergii, hipertensiune, obezitate.

Sfaturi de consum

Limitează consumul la 20-30 g/zi (câteva pătrățele) pentru beneficii fără riscuri calorice.

Alege >70% cacao, liste scurte de ingrediente.