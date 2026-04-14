Cum să adormi în 5 minute: Explicația unui neurocercetător

Andrew Huberman, profesor de neuroștiințe și oftalmologie la Universitatea Stanford, propune o tehnică simplă, susținută de explicații științifice, care ar putea ajuta să adormi în doar câteva minute.

Cum să adormi rapid?

atunci când te trezești în timpul nopții și nu mai poți să adormi este important să eviți stresul și să îți relaxezi corpul. Tehnica presupune câțiva pași simpli:

respirații lente și profunde, cu accent pe expirații mai lungi

ținerea ochilor închiși

mișcarea ușoară a ochilor dintr-o parte în alta, timp de câteva secunde

Această combinație ar transmite creierului semnale de calm și siguranță, favorizând instalarea somnului.

De ce funcționează această tehnică

Explicația ține de modul în care creierul procesează stresul și pericolul. Mișcările laterale ale ochilor sunt asociate cu reducerea activității amigdalei, zona responsabilă de reacțiile emoționale, inclusiv anxietatea.

În termeni evolutivi, acest tip de mișcare apare atunci când o persoană analizează mediul înconjurător și constată că nu există pericole. Astfel, creierul primește un semnal că poate „reduce vigilența”, facilitând relaxarea și somnul.

Cum poate fi aplicată în practică

Specialistul recomandă ca metoda să fie folosită fără efort sau tensiune. Mișcările ochilor trebuie să fie discrete, iar respirația controlată. Dacă somnul nu revine imediat, exercițiul poate fi repetat.

Importanța somnului pentru sănătate

Problemele de somn nu sunt doar inconfortabile, dar pot avea efecte pe termen lung asupra sănătății. Lipsa odihnei afectează memoria, capacitatea de concentrare, starea emoțională și chiar metabolismul.

Datele arată că o proporție semnificativă a adulților se confruntă cu somn de slabă calitate, ceea ce face ca soluțiile simple și accesibile să fie tot mai căutate.

O soluție simplă, cu bază științifică

Deși poate părea neobișnuită, metoda propusă de Andrew Huberman are la bază mecanisme neurologice bine documentate. În contextul în care insomnia este o problemă tot mai răspândită, astfel de tehnici pot reprezenta o alternativă utilă pentru îmbunătățirea somnului, fără intervenții complexe, potrivit citymagazine.ro.