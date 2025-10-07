Cum te ajută personalitatea să ai o viață lungă și sănătoasă

Analiza a fost făcuctă pe 22.000 de participanți și a fost publicată în Journal of Psychosomatic Research,.

5 trăsături esențiale pentru longevitate

Rezultatele evidențiază 5 trăsături esențiale pentru longevitate: organizarea, responsabilitatea, hărnicia, meticulozitatea și, cea mai puternică, „spiritul activ” – o combinație de energie, vigoare și implicare în viață.

Persoanele organizate au astfel un risc de mortalitate cu 14% mai mic, cele responsabile cu 12%, iar cele harnice și meticuloase cu 15%.

„Organizarea poate ajuta oamenii să respecte rutina care îmbunătățește sănătatea, dar poate reflecta și reziliența psihică sau obiceiurile sociale care contribuie la o viață mai lungă”, explică Páraic O’Súilleabháin, coautorul studiului.

Însă trăsătura care crește cel mai mult speranța de viață este „spiritul activ”, respectiv energia, vigoarea și implicarea în viață. Acesta reduce riscul de mortalitate cu 27%.

Trăsături care sporesc riscul de deces

La polul opus, trăsăturile nevrotice, respectiv îngrijorarea excesivă și comportamentele capricioase - sunt asociate cu un risc crescut de deces. Aceasta se datorează frecvenței mai mari a bolilor, unui indice de masă corporală ridicat (IMC) și un risc sporit de fumat, potrivit longevitymagazine.ro.

Studiul sugerează că personalitatea joacă un rol subestimat în medicina și sănătatea publică, iar integrarea evaluării trăsăturilor de personalitate în screening-urile medicale ar putea ajuta la identificarea persoanelor cu risc crescut și la îmbunătățirea gestionării sănătății pe termen lung.