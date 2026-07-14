Cum îți protejezi părul la mare: 3 greșeli banale pe care să le eviți când mergi la plajă

Specialiștii atrag atenția că deteriorarea nu apare, de obicei, după o singură zi petrecută pe plajă, ci este rezultatul unor obiceiuri repetate pe care mulți turiști le ignoră.

Părul expus constant la sare, raze ultraviolete și vânt poate deveni uscat, fragil și lipsit de strălucire. Problema nu este doar apa mării, ci mai ales modul în care este îngrijit părul înainte și după baie.

1. Apa sărată nu trebuie lăsată să se usuce pe păr

Una dintre cele mai frecvente greșeli este uscarea părului cu apă de mare direct la soare. Pe măsură ce apa se evaporă, cristalele de sare rămân pe firul de păr și pot contribui la deteriorarea mecanică a acestuia, mai ales atunci când părul este atins sau pieptănat.

Un gest simplu poate reduce efectele negative: clătirea părului cu apă dulce imediat după ieșirea din mare. Acest pas ajută la eliminarea reziduurilor de sare și la menținerea hidratării.

Pieptănarea părului ud provoacă ruperea firelor

Părul ud este mai sensibil decât cel uscat, iar pieptănarea agresivă imediat după baie poate favoriza ruperea firelor. Situația este și mai delicată atunci când părul este încărcat cu sare și expus la temperaturi ridicate.

Specialiștii recomandă uscarea ușoară cu prosopul și folosirea unui pieptene cu dinți rari sau chiar a degetelor pentru descurcare, evitând periajul dur pe părul ud.

2. Soarele și apa sărată accelerează degradarea părului

Expunerea prelungită la soare afectează structura firului de păr. Razele ultraviolete pot degrada keratina, proteina esențială pentru rezistența și elasticitatea părului, iar combinația dintre soare și apă sărată poate accentua efectele.

Purtarea unei pălării sau a unei eșarfe este una dintre cele mai simple metode de protecție în timpul zilelor petrecute pe plajă.

3. Hidratarea părului nu trebuie neglijată în vacanță

În perioada concediilor, rutina de îngrijire este adesea redusă, însă expunerea zilnică la factorii de mediu face ca părul să aibă nevoie de o atenție suplimentară.

O mască hidratantă sau un balsam cu efect nutritiv aplicat periodic poate ajuta la menținerea elasticității și a aspectului sănătos al părului.

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Coada de cal cu părul ud slăbește firele

Prinderea părului ud într-o coadă de cal este o soluție rapidă după baie, dar poate avea efecte negative. Firele deja slăbite de sare și apă sunt supuse unei tensiuni suplimentare, iar elasticul strâns poate favoriza ruperea.

Dacă este necesară prinderea părului, este recomandată folosirea unui elastic textil moale, fără elemente metalice, și evitarea strângerii părului cât timp acesta este complet ud.

În final, specialiștii subliniază că nu marea în sine este principalul inamic al părului, ci lipsa unei rutine de protecție și îngrijire. Câteva măsuri simple pot face diferența între un păr uscat și deteriorat la finalul verii și unul care își păstrează aspectul sănătos, potrivit citymagazine.si.