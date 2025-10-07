Cum să rămâi puternic după 60 de ani: Sfaturi practice pentru seniori sănătoși și energici

Procesul de degradare a musculaturii, numit sarcopenie, este mai accentuat la femei din cauza scăderii nivelului de estrogen la menopauză. Aceasta reduce protecția oaselor și creează dificultăți în recuperarea după traumatisme, sporind riscul de accidentări.

Exerciții fiziice și alimentație

Pentru a-și păstra și crește masa musculară, persoanele în vârstă sunt încurajate să includă în rutina săptămânală 2-3 antrenamente cu greutăți, adaptate pentru a preveni accidentările. Exercițiile pot include atât ridicarea greutăților, cât și folosirea benzilor de rezistență sau exerciții prin folosirea greutății corpului, respectiv flotări, genuflexiuni și izometrie, care ajută la stimularea musculară.

Pe lângă sport, alimentația joacă un rol esențial. Consumul adecvat de proteine este important pentru repararea și creșterea mușchilor. Experții recomandă un aport zilnic între 1 și 1,2 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală.

Astfel, o persoană de 70 kg ar trebui să consume între 70 și 84 g proteine pe zi, preferabil din surse slabe și de calitate, cum ar fi puiul, ouăle și tofu.

Alimentația echilibrată alături de exerciții fizice regulate și somn odihnitor formează fundația pentru menținerea forței musculare și a sănătății pe termen lung la vârste înaintate. Adaptarea antrenamentelor și dietei la nevoile specifice ale fiecărei persoane poate face diferența în calitatea vieții după 60 de ani, potrivit catine.ro.