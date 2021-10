Cum te poate ajuta dieta Rina sa slabesti?

Celor care doresc sa piarda kilogramele in plus li se ofera o varietate de diete la alegere si totusi, aceasta alegere este destul de dificila de facut. Potrivit nutritionistilor si celor care au incercat-o, dieta Rina a fost recunoscuta drept una dintre cele mai eficiente metode de a slabi.

Respectand aceasta dieta iti poti “lua ramas bun” de la 10 pana la 25 de kilograme in 3 luni si, mai mult decat atat, fara a avea efecte negative asupra sanatatii (asta daca nu suferi de o afectiune sau boala). In acelasi timp, acest mod de a manca nu numai ca iti va permite sa slabesti, ci si sa-ti imbunatatesti metabolismul si sa readuci tensiunea arteriala la normal.

Toate acestea vor avea un efect pozitiv asupra siluetei si a sanatatii tale in viitor. Dieta Rina este considerata, de cei care au aplicat-o deja, ca fiind una “miraculoasa”, asta deoarece a dat rezultate si nu este greu de tinut. Este una dintre cele mai eficiente diete pentru scaderea in greutate!

Dieta Rina - Prezentare generala

Dieta Rina a fost creata de un sportiv si se bazeaza pe combinatia exacta a anumitor tipuri de produse alimentare, cu scopul de a slabi. Este una dintre cele mai populare diete in randul vedetelor, deoarece s-a dovedit extrem de eficienta.

Sunt permise pentru utilizare un numar mare de produse alimentare, iar din acest motiv nu vei simti ca iti este foame. Pentru proteine va trebui sa te hranesti cu pui, peste, carne de vita, porc, branza, lapte, oua, leguminoase. Carbohidratii, in mare parte, ii vei lua din cereale integrale, hrisca, precum si alte alimente.Vitaminele necesare organismului sunt obtinute din legume si fructe.

Micul dejun, timp de 90 de zile, ar trebui sa fie acelasi: fructe proaspete sau uscate, legume proaspete, ulei de masline si seminte. Ceaiul sau cafeaua pot fi consumate, dar nu cu indulcitori. Pranzul si cina trebuie alternate la fiecare patru zile.

Prima zi

Prima zi este compusa doar din proteine. La pranz poti manca carne rosie fripta, pui fiert, peste sau curcan. O portie compusa din trei felii de piept de pui la cuptor ar trebui sa fie suficienta. Daca nu iti place carnea, o poti inlocui cu oua fierte sau branza. In orice caz, masa de pranz ar trebui sa contina surse importante de proteine.

Cina din aceeasi zi ar trebui sa fie compusa din acelasi meniu cu cel al pranzului, dar portiile ar trebui sa fie reduse la jumatate.

A doua zi

A doua zi este compusa din legume. Masa de pranz trebuie sa fie formata din legume la cuptor sau aburite si condimentate cu sos de rosii. Pentru cina, meniul este la fel, dar, din nou, intr-o cantitate redusa la jumatate.

A treia zi

Ziua a treia este compusa din carbohidrati. Pentru pranz alege paste cu sos de rosii sau rosii proaspete; este mai bine sa alegi pastelor facute din grau dur. Nu este recomandat sa consumi branza, carne sau dulciuri.

A patra zi

Ziua a patra este ziua de vitamine. Pe tot parcursul zilei ar trebui sa mananci doar fructe, legume, nuci si seminte. Cantitatea nu conteaza, asa ca poti manca pana cand te vei satura.

Dieta Rina – Sistemul nutritiv

Nutritionistii spun ca prin respectarea regulilor nutritionale conform dietei Rana, poti slabi cel putin 10 kg in 3 luni. Aceasta dieta nu este un regim de slabit extrem si prin urmare nu ar trebui sa aibe un impact asupra organismului.

In plus, este important de stiut ca dieta Rina iti va permite sa consolidezi permanent rezultatul, iar la final, excesul de greutate nu va mai reveni, asa cum se intampla cu dietele rapide care aduc “daune” organismului.

In timpul dietei trebuie sa respecti programul meselor. Micul dejun, pranzul si cina ar trebui sa inceapa in acelasi timp in fiecare zi, iar ca urmare a acestui fapt organismul va incepe sa-si creeze o rutina. De asemenea, nu ai voie sa iei mici gustari.

Toate bauturile, inclusiv ceaiul si cafeaua, ar trebui consumate fara zahar si se exclud din dieta alimentele rapide si alimentele procesate. Alternand alimentele in cicluri confortabile, te poti rasfata cu un numar imens de feluri de mancare sanatoase si chiar poti manca inghetata la cina.

Efectul suplimentar al regimului Rina poate fi obtinut prin introducerea exercitiilor fizice in fiecare zi. Pentru cele mai bune rezultate se recomanda suplimentarea dietei cu activitate fizica regulata.

Dieta Rina care dureaza timp de 90 de zile nu este potrivita pentru cei care sufera de boli ale sistemului digestiv si excretor, precum si de femeile insarcinate si care alapteaza. Inainte de a incepe orice dieta, inclusive dieta Rana, trebuie sa te adresezi medicului tau, mai ales daca suferi de obezitate severa. Metoda de slabire in acest caz se face numai sub supravegherea unui specialist in nutritie.