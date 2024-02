Ce este dieta Atlantic. Asemănări și diferențe cu dieta mediteraneană

Dieteticienii spun că dieta Atlantic este, de asemenea, o alegere bună pentru o alimentație sănătoasă.

De ani de zile, dieta mediteraneană esteconsiderată planul alimentar standard pentru sănătatea generală și starea de bine. Dar un nou studiu sugerează că un văr al dietei mediteraneene are și o mulțime de avantaje. Se numește dieta Atlantică, tradițională din Europa de Sud.

Studiul, care a fost publicat în JAMA Network Open, a analizat datele din cerctarea Galician Atlantic Diet, un studiu clinic randomizat de 6 luni care a analizat impactul dietei regionale și al unui plan de control alimentar asupra a 250 de familii dintr-un oraș rural din nord-vestul Spaniei, în perioada 3 martie 2014 - 29 mai 2015.

Cercetătorii au descoperit că dieta Atlantic a „redus semnificativ” ratele sindromului metabolic la participanții la studiu.

Desigur, dieta Atlantic nu este la fel de cunoscută ca cea mediteraneană.

Ce este dieta Atlantic

Dieta Atlantică este tradițională din nord-vestul Spaniei și Portugalia. Pare asemănător cu dieta mediteraneană, dar cu alimente ușor diferite, cum ar fi includerea codului, cărnii roșii și produselor din carne de porc. Cartofii, care de obicei nu se găsesc în dieta mediteraneană, apar în dieta Atlantic.

Aceasta nu este singura cercetare care a descoperit beneficiile pentru sănătate ale dietei Atlantic. Un studiu publicat în Jurnalul European de Cardiologie Preventivă, în decembrie 2023, a analizat date de la 35.917 de persoane și a constatat că dieta Atlantic a scăzut riscul de deces din orice cauză pe parcursul perioadei de studiu de 14 ani. Persoanele care urmau dieta au avut, de asemenea, un risc mai mic de deces din cauza bolilor de inimă și a cancerului.

Ce este sindromul metabolic

După cum a constatat studiul, dieta Atlantic a redus ratele sindromului metabolic la persoanele care l-au urmat în timpul studiului de 6 luni. Sindromul metabolic, alias sindromul de rezistență la insulină, este un grup de afecțiuni care, împreună, cresc riscul de boli coronariene, diabet, accident vascular cerebral și alte probleme de sănătate, potrivit Institutului Național de Inimă, Plămân și Sânge (NHLBI).

Sindromul metabolic include creșterea tensiunii arteriale, a glicemiei, a colesterolului și a grăsimii abdominale, arată NHLBI. Persoanele cu sindrom metabolic vor avea de obicei niveluri mai scăzute de colesterol HDL („bun”).

Aproximativ 33% dintre adulții din SUA au sindrom metabolic, dar afecțiunea poate fi prevenită în mare măsură.

Alimente incluse în dieta Atlantic

Există o gamă largă de alimente în dieta Atlantic, inclusiv alimente de sezon locale, proaspete și procesate minim, cum ar fi legumele, fructele, cerealele integrale, fasolea și uleiul de măsline.

Dieta conține, de asemenea, mult pește - inclusiv cod - și fructe de mare, împreună cu alimente pe bază de amidon, supe de legume, cartofi, fructe uscate, castane, lapte, brânză și cantități moderate de carne roșie, porc și vin.

„De asemenea, încurajează să luați masa cu familia, să mergeți la plimbări zilnice și să fiți atenți în timp ce mâncați”, spune Keri Gans, R.D., autoarea cărții The Small Change Diet.

Dieta Atlantic vs dieta mediteraneană

Există unele asemănări între aceste două diete, precum și câteva diferențe cheie.

„Dieta atlantică este foarte asemănătoare cu dieta mediteraneană, cu excepția faptului că se concentrează mai mult pe obiceiurile culinare specifice nordului Portugaliei și nord-vestului Spaniei”, spune Gans. Dietele „par aproape identice” în funcție de gusturile și antipatiile culinare ale fiecăruia.

„Cineva care urmează dieta Atlantic poate consuma puțin mai multă carne roșie, porc sau lactate în comparație cu un adept strict al dietei mediteraneene. Pentru ambele, te uiți la o mulțime de pește, legume, leguminoase și alimente minime procesate”, spune Jessica Cording, nutriționist și autoarea cărții The Little Book of Game-Changers.

Gans spune că există o mulțime de avantaje pentru ambele diete.

„Nu aș spune că una este mai bună decât cealaltă, deoarece ambele recomandă o mulțime de alimente bogate în antioxidanți pe bază de plante, cum ar fi nuci, leguminoase, fructe și legume, precum și fructe de mare, grăsimi mono-nesaturate sănătoase și minim procesate. Amândouă promovează un stil de viață, nu un plan strict de dietă”, explică aceasta.

Ce spun experții

„Dieta Atlantic include o mulțime de alimente bogate în antioxidanți pe bază de plante, cum ar fi nuci, leguminoase, fructe și legume, precum și fructe de mare, grăsimi mono-nesaturate sănătoase și alimente minim procesate”, spune Gans.

Dieta Atlantic are o mulțime de fibre, împreună cu grăsimi sănătoase. „S-a demonstrat că acestea susțin sănătatea generală și sănătatea inimii”.

Dar dieta Atlanticului nu este perfectă. Carnea roșie și chiar cantitățile moderate de alcool au fost legate de probleme de sănătate, cum ar fi un risc crescut de cancer. "Oamenii vor trebui să aibă grijă să-și limiteze consumul la aceste alimente”, spune ea.

De asemenea, dieta Atlantic poate să nu aibă suficiente linii directoare specifice pentru cineva care are nevoie de mai multă structură în dieta sa.

Însă dieta Atlantic este o alegere generală bună. „Nu există semnale roșii majore sau dezavantaje mari. Poate veni cu o curbă de învățare pentru unii oameni”, afirmă Gans, potrivit prevention.com.