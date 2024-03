Atenție la vitamine și minerale. Marius Văduva: „Este cel mai puternic antioxidant!”

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, onco-nutriționistul Marius Văduva a explicat ce măsuri ar trebui să luăm pentru a ne asigura că rămânem sănătoși.

”Cel mai important lucru din corp, și cred că doar unul din 100 de oameni, în cel mai bun caz, ar avea cât de cât, este zincul.

Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D, și aș spune oricărei persoane de peste 16-18 ani să ia 5000 UI pe zi de vitamina D. Dar pe lângă asta, aceste persoane adulte ar trebui să ia 50 mg de zinc permanent. Vitamina D, zincul și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C”, a explicat Marius Văduva.

”Acestea trei îți asigură o reparare, pentru că nu este o supraimunitate, doar un deficit pe care începi să îl completezi”, a mai explicat Marius Văduva.

”Și eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman.

Vitamina C dispare prima când avem nitrați în legume și fructe. Și cum antioxidanții sunt mâncați de acești nitrați, noi nu mai avem vitamina C în corp. Este mai rău decât la vitamina D, pentru că acolo lumea se mai îngrijește, dar aceasta chiar lipsește”, a insistat onco-nutriționistul.

El a vorbit și despre semnele care prevestesc boli grave și pe care este bine să știm să le interpretăm la timp.

”Începe corpul să îți dea semnale. Te înțeapă inima, te dor genunchii, ai o transpirație anormală, care apare în special pe timpul nopții, toate aceste semnale arată că va urma pentru tine o boală.

Să știți că oamenii se îmbolnăvesc atunci când sunt fără credință”, a mai spus Marius Văduva.