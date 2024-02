Rețeta împotriva răcelii. Actorul Dorel Vișan: „Desfundă nasul instantaneu”

„E aia pe care am spus-o, de o știe tot mapamondul, primesc telefoane și din America. Domnule, e masajul acela la nas, pe care îl știți. Ieri, m-am întâlnit cu o doamnă pe aici, prin Piața Iancului, pe unde stau eu, și zice: "Vă mulțumesc, fac chestia aia și nu am mai răcit niciodată!”. Deci este un masaj care se face la nas.

Se mângâie, se perie, foarte puțin se apasă, de aici, de la baza ochilor, prin șanțul nasului. Aici e un punct între partea cartilaginoasă și începutul părții - pielea și carnea -, e un punct care, în învățăturile lui Wang - reflexoterapia facială, e punctul 61 și care, în momentul în care îl încălzești, produce betaendorfine. Și atunci nu lasă virușii să intre în sinus.

„La înțelegerea acestor lucruri am ajuns după ce am fost în Tibet și India"

Plus că, făcând acest masaj sau ăsta de aici, așa, de 12 ori, desfundăm nasul instantaneu! Instantaneu! Ai văzut? Dumnezeu a lăsat pe fiecare plantă o buruiană și pentru fiecare mișcare a organismului un masaj. Sunt masaje pentru prostată, pentru inimă, pentru tuse. Este punctul tusei, al suspinului, noi de aia nu ne cunoaștem", a spus Dorel Vișan, în podcastul Avangarda.

„La înțelegerea acestor lucruri am ajuns după ce am fost în Tibet și India, acum vreo 20 de ani. Mi-am schimbat total perspectiva, am revenit la ceea ce eu, intuitiv, aveam, prin relația mea cu natura și prin înțelegerea acestui cerc al naturii, pe care l-am înțeles cu adevărat, de la moarte la viață, și nu de la viață la moarte. M-am schimbat. Unii nu mă iartă nici azi. Alții mă urmează", a mai spus actorul.

Dorel Vișan, despre iubire și sănătate

Nu a păstrat niciodată în viața sa oamenii care nu l-au iubit: senin, a spus că "nu are rost”. A preferat, în schimb, să îi iubească pe toți cei care, la rândul lor, au în suflet un sâmbure de credință și dragostea pentru adevăr. Și-a ghidat viața după patru sfaturi fundamentale - două, primite de la părinți, celelalte, de la Maica Benedicta și Dan Hăulică. De la el a înțeles că "secretul vorbitului frumos este cunoașterea ca să învârți cuvintele”, iar de la Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta a aflat că a fi recunoscut ca om de cultură e o noblețe care obligă.

Dorel Vișan și-a antrenat mintea și a educat, la rândul său, generații, sub semnul devizei că un actor nu imită, ci reconstituie destine.

După călătoria în Tibet, artistul este convins că mintea îmbolnăvește trupul, dar tot ei îi revine capacitatea de a-l vindeca. Exerciții de meditație și rețete naturiste de ameliorare a unor afecțiuni ne parvin de la Dorel Vișan, dezvăluite printre povești picante de viață, potrivit dcnews.ro.