Secretele longevității locuitorilor din Cilento. Lecții despre o viață activă și alimentație sănătoasă

Oameni de știință din întreaga lume au venit recent în orășelul Acciaroli să analizeze cercetările care s-au desfășurat timp de un deceniu, în cadrul Inițiativei Cilento privind Rezultatele Îmbătrânirii (CIAO).

Lansat în 2015, studiul CIAO urmărește să găsească factorii biologici, psihologici și sociali ce stau la baza unei vieți lungi și sănătoase. Cercetările interdisciplinare includ analiza geneticii, metabolismului, sănătății cognitive, cardiovasculare și a stilului de viață al centenarilor.

Dieta mediteraneană și mod de viață activ

Dieta mediteraneană și un mod de viață activ sunt considerate cele mai importante elemente ce contribuie la longevitatea din Cilento.

90% dintre centenari urmează o alimentație bogată în fructe, legume, ulei de măsline și cereale integrale, iar consumul redus de carne roșie susține sănătatea pe termen lung.

Cercetările au evidențiat că, în pofida vârstei, mulți centenari își păstrează funcțiile cognitive în mod remarcabil și afișează o reziliență emoțională deosebită. Aceștia sunt optimiști și profund implicați social și familial.

În plus, analiza biochimică a centenarilor din Cilento a adus în prim-plan un sistem imunitar bine coordonat, cu o reglare echilibrată a proteinelor implicate în răspunsul inflamator.

Un alt rezultat surprinzător este faptul că aceștia sunt biologic mai tineri decât vârsta lor cronologică, potrivit longevitymagazine.ro.

În concluzie, lecțiile desprinse din stilul de viață, alimentația și sănătatea centenarilor din Cilento pot ghida eforturile către o viață mai lungă și mai sănătoasă, oferind perspective valoroase pentru prevenția bolilor și promovarea longevității.