Secretul medicinii tradiționale chineze împotriva încărunțirii și căderii părului

Polygonum multiflorum, numită și troscot chinezesc, despre care se crede de mult timp că restaurează părul închis la culoare și sănătos, pare să acționeze pe mai multe fronturi simultan - blocând hormonii care duc la contracția foliculilor de păr, pprotjându-i de daune, activând semnalele naturale de creștere a părului și stimulând fluxul sanguin către scalp.

Planta antică pentru creșterea părului

He Shou Wu este o rădăcină adaptogenă, folosită de secole în medicina tradițională chineză, ar putea oferi o promisiune reală pentru tratarea căderii comune a părului.

Alopecia androgenetică (AGA) este cea mai răspândită formă de cădere a părului, afectând milioane de oameni din întreaga lume. Medicamente precum finasterida și minoxidilul sunt prescrise pe scară largă, dar îngrijorările legate de efectele secundare și utilizarea pe termen lung i-au împins pe mulți pacienți să caute abordări mai blânde și mai holistice.

O nouă analiză științifică sugerează că Polygonum multiflorum, o rădăcină folosită în medicina tradițională chineză de mai bine de o mie de ani pentru a „înnegri părul și a-i hrăni esența”, ar putea fi o alternativă promițătoare pentru gestionarea AGA (Aging Age).

Majoritatea tratamentelor standard pentru căderea părului sunt concepute să acționeze pe o singură cale biologică.

Polygonum multiflorum pare să funcționeze diferit. Conform analizei, planta influențează mai multe procese în același timp. Ajută la reducerea efectelor dihidrotestosteronului, un hormon legat de contracția foliculilor de păr, protejând în același timp celulele foliculilor de păr de moartea celulară prematură.

În plus, activează sistemele cheie de semnalizare legate de creștere, cum ar fi Wnt și Shh, și îmbunătățește circulația sângelui la nivelul scalpului, ceea ce poate îmbunătăți livrarea de oxigen și nutrienți către foliculii de păr.

Cunoștințele antice întâlnesc biologia modernă

„Analiza noastră face legătura între înțelepciunea antică și știința modernă”, spune Han bixian, primul autor al analizei, publicate în Journal of Holistic Integrative Pharmacy. „Ceea ce ne-a surprins a fost cât de consecvent au descris textele istorice - de la dinastia Tang încoace - efecte care se aliniază perfect cu înțelegerea actuală a biologiei părului. Studiile moderne confirmă acum că acesta nu este folclo, este farmacologie.”

Cercetătorii au examinat o gamă largă de surse, inclusiv experimente de laborator, observații clinice și scrieri istorice despre plante medicinale. Împreună, aceste surse creează o imagine a unui tratament care face mai mult decât să încetinească subțierea părului.

Mai mult decât încetinirea căderii părului

Recenzia subliniază faptul că Polygonum multiflorum poate susține activ regenerarea părului. În loc să întârzie pur și simplu pierderea ulterioară, planta pare să încurajeze regenerarea prin influențarea mai multor factori de creștere și căi de semnalizare implicate în ciclul părului. Acest mod larg de acțiune ar putea să o facă mai eficientă decât tratamentele care se concentrează pe o singură țintă biologică.

Siguranța și necesitatea unor cercetări suplimentare

„Atunci când este procesată corespunzător - o etapă cheie în prepararea tradițională - planta prezintă un profil de siguranță favorabil, ceea ce o face mai acceptabilă pentru pacienții precauți în ceea ce privește efectele secundare, precum disfuncția sexuală sau iritarea scalpului, legate de medicamentele actuale”, subliniază acest articol.

Autorii avertizează că sunt necesare mai multe studii clinice de înaltă calitate pentru a confirma aceste descoperiri și a determina utilizarea optimă. Chiar și așa, studiul evidențiază modul în care studiul științific atent al remediilor tradiționale poate deschide calea către noi strategii de tratament pentru afecțiuni comune, cum ar fi alopecia androgenetică, notează sciencedaily.com.

