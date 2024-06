Laptele pe care nu ar trebui să îl consumăm niciodată!

”Este un subiect foarte controversat și vreau să-l iau pas cu pas. Când am învățat despre nutriție, am citit Colin Campbell, care are Studiul China. Și am rămas surprinsă de aceste cercetări ale profesorului din Statele Unite. Mai apoi, făcând doctoratul în Agronomie, am găsit o carte scrisă de profesorul Goian, care nu mai este printre noi, și de Virginia Faur. Cei doi au scris o carte în anul 1996, în România, în care au același cercetări legate de consumul de lapte și de ceea ce se întâmplă prin consumul de lapte.

Am fost absolut fascinată să-mi dau seama că noi avem cercetători în România care au aceleași preocupări, doar că nu-i știm și nu sunt populari. Este adevărat că laptele este un aliment controversat, pentru că îl consumăm acum în această formă pe care o avem noi în supermarket”, spune medicul.

”Am fost la cursuri de biochimie ale profesorului Anghel, de la Facultatea de Medicină, ca să pot înțelege mai profund nutriția și l-am auzit inclusiv pe dumnealui că acest lapte pasteurizat nu aduce niciun beneficiu organismului. Deci cumva sunt argumente și în medicină și aș spune că laptele este un aliment pe care mamiferele îl produc în primii ani de viață pentru hrănirea puilor. Noi am luat acest lapte și îl ducem mai departe.

L-am avut și pe timpul bunicilor, și-mi aduc aminte de acel lapte cu cacao, care era ceva minunat, doar că nu îl consumam în fiecare zi. Cumva nici nu aveau bunicii și străbunicii noștri un mediu de păstrare a laptelui care este un aliment extrem de perisabil și se transforma foarte repede într-un lapte covăsit. Deci cumva era transformat, prin procesul de fermentare, care îi schimbă total compoziția și biodisponibilitatea pentru organism”, a mai spus Lavinia Bratu.

Este bine sau nu să bem lapte

”Sunt persoane care se simt bine atunci când consumă lapte, dar eu cred că nu știu să se analizeze, nu știu să se uite spre ei.

Am lucrat cu oameni care au schimbat un singur lucru, nu au mai pus lapte în cafea. Cafeaua nici nu se bea, de fapt, cu lapte, decât atunci când este un desert, sau un răsfăț.

Scoțând laptele, dintr-o dată s-a aplatizat burtica, nu au mai avut disconfort abdominal, digestia fost una mult mai bună, nu au mai avut flatulențe...

Și atunci, dacă privim așa, ne dăm seama cat de mult contează acest lucru. Nu trebuie să fie intoleranță la lactoză, putem să avem doar o sensibilitate. Eu spre asta aș îndemna oamenii care consumă, să înceapă să fie atenți la ei, să își pună întrebări despre cum s-au simțit în ziua respectivă, după ce au scos acel lapte”, a explicat ea.

”Vreau să vă spun o poveste. Eu șapte ani de zile nu am consumat deloc lapte. Și am ajuns într-o tabără la mănăstirea Oașa, iar acolo, la micul dejun, am primit un lapte din acela cu smântână galbenă deasupra. Mă gândeam că dacă o să beau lapte, o să mă simt incredibil de rău, o să mă doară burta, după șapte ani în care nu am consumat lapte. M-am bucurat din plin de acel lapte, m-am bucurat de amintirea pe care am avut-o din copilărie legată de acel lapte cu grăsime. Și nu am avut absolut nimic.

Laptele care nu este contraindicat

Într-adevăr, laptele este un produs controversat. Și atunci haideți să luăm așa.

Laptele pasteurizat nu ar avea ce să caute în dieta noastră.

Punctul doi, trebuie să urmărim dacă nu avem o sensibilitate, și în același timp trebuie să avem grijă la cantitate, pentru că pe vremea bunicilor noștri nu aveam cantități enorme.

Așadar, îi îndemn pe toți să vadă cum se simt atunci când consumă lapte, cum se simt și fără, pentru că poate au o sensibilitate și încă nu știu”, a mai spus medicul în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.