Medicul Mihaela Bilic desființează avocado: O făcătură la nivel de marketing. Ne-au prostit

Unii consideră că avocado este legumă. Avocado este bogat în grăsimi sănătoase, fibre, vitamine și minerale esențiale, cum ar fi vitamina K, vitamina C, vitamina E, acid folic și potasiu. De asemenea, conține antioxidanți care pot ajuta la protejarea organismului împotriva bolilor cronice, transmite DC News.

Medicul Mihaela Bilic desființează avocado

Cu toate acestea, medicul Mihaela Bilic îl desființează și spune că avocado este sănătos pentru oamenii, de exemplu, din America de Sud, dar românii ar trebui să mănânce mai puțin. Copiii noștri au ajuns să mănânce mai des avocado, fructul pasiunii, ananas și goji, decât pere, gutui, vișine sau merișoare. Avocado are un conținut ridicat de grăsimi. O singură bucată are 350 de calorii!

Cererea globală pentru avocado a crescut semnificativ, iar industria alimentară și marketingul au jucat un rol în promovarea acestui fruct/legumă

Medicul Mihaela Bilic a spus că atunci când vorbim despre avocado vorbim despre o întreagă industrie și o adevărată isterie. Unele păduri tropicale au fost defrișate pentru a face loc plantațiilor de avocado, ceea ce poate avea un impact negativ asupra mediului.

„Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!”, a zis Mihaela Bilic la PRO TV.

Comercianții și producătorii locali au răspuns la cererea tot mai mare de avocado prin extinderea ofertei lor, iar astfel acest fruct devine tot mai accesibil pentru consumatori. Prețurile au rămas, în general, stabile, ceea ce încurajează consumul crescut de avocado.

Cu toate acestea, experții în nutriție avertizează că, deși avocado este benefic pentru sănătate, este important să fie inclus într-o dietă echilibrată și să nu fie consumat în exces din cauza conținutului său caloric relativ ridicat.

Avocado poate fi un aliment cu beneficii pentru sănătate, dar, ca oricare alt aliment, trebuie consumat în cadrul unei diete echilibrate.