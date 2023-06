(P) 30 de ani de performanță în chirurgia oftalmologică din România

Doctorii Ozana Moraru și Cristian Moraru, două nume sonore în comunitatea oftalmologică internațională, aniversează 30 de ani de activitate a Clinicii oftalmologice Oculus, clinică 100% cu capital românesc, ce a adus în România cele mai moderne tehnologii în oftalmologie.

”Marcăm în acest an aniversar nu numai o experiență remarcabilă a noastră ca medici, ci o demonstrație a faptului că se poate face performanță în medicina din România. Misiunea noastră a fost și este restabilirea vederii și îmbunătățirea calității vieții pacienților, iar vederea este unul dintre simțurile care ne determină modul în care percepem însăși viața. În ultimii 30 de ani am avut de multe ori o activitate de pionierat în domeniul chirurgiei oculare și am clădit cea mai mare clinică oftalmologică din România” ne spune doamna Dr. Ozana Moraru, co-fondator al clinicii.

Dr. Cristian Moraru, co-fondator: ”Ne mândrim că am putut să facem o schimbare în bine pentru aproximativ 40.000 de pacienți în anul 2022, un număr în creștere cu 20% față de anul precedent. Ne apropiem de 5 milioane de euro cifră de afaceri anuală și ne dorim să urmăm același drum de dezvoltare a clinicii și să continuăm să aducem în România cele mai moderne tehnologii în oftalmologie.”