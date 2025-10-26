Medicamentele pentru slăbit reduc riscul de atac de cord

Scăderea taliei, un semn al unei cantități mai mici de grăsime abdominală, a fost asociată cu rezultate cardiace mai bune, potrivit studiului.

Constatările, publicate în Lancet, sugerează că medicamentele ar putea avea beneficii mai ample pentru pacienți, dincolo de pierderea în greutate, așa că nu ar trebui limitate la cei mai obezi pacienți.

Cercetătorii și-au propus să examineze beneficiile suplimentare ale semaglutidei, care este ingredientul principal al medicamentului pentru slăbit Wegovy.

Studiul, condus de University College London (UCL), a analizat dacă persoanele care au luat medicamentul au suferit sau nu un „eveniment cardiac advers major” – inclusiv decese cauzate de boli de inimă, atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale.

Ei au examinat date despre 17.604 persoane cu vârsta de 45 de ani și peste, care erau supraponderale sau obeze.

Jumătate dintre persoanele care au participat la studiu – care a avut loc în 41 de țări – au primit injecții săptămânale cu semaglutidă. Cealaltă jumătate a primit un medicament inactiv.

Analizele anterioare ale datelor au constatat că semaglutida a redus riscul de evenimente cardiace adverse majore cu 20%. Cercetătorii au descoperit acum că beneficiul a fost evident indiferent de cât de mult au pierdut oamenii în timp ce luau medicamentul.

Cercetătorii au spus că descoperirile sugerează că există mai multe moduri în care medicamentul ar putea fi benefic pentru inimă, mai degrabă decât efectul protector obținut doar prin pierderea în greutate.

Ei au descoperit că și persoanele care erau doar ușor supraponderale, cu un indice de masă corporală (IMC) de 27 - scorul mediu al IMC pentru adulții din Marea Britanie - au experimentat beneficii similare cu cele care au avut cele mai mari scoruri IMC.

Beneficiile au fost, de asemenea, în mare măsură independente de cât de mult au pierdut oamenii în primele patru luni de tratament.

Cu toate acestea, cercetătorii au observat o diferență între micșorarea taliei, măsurată prin circumferința taliei, și beneficiile pentru inimă.

Într-un articol din revista Lancet, aceștia au afirmat că „se estimează că 33% din beneficiul observat în ceea ce privește evenimentele cardiovasculare adverse majore a fost mediat prin reducerea circumferinței taliei”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)