Secretul unei vieți fericite: relațiile cu ceilalți

Fă un bilanț al relațiilor. Evaluează ce relații sunt importante pentru tine, care s-au dovedit mai puțin importante și care dintre ele ai dori să fie mai bune. Autorii studiului de la Harvard recomandă să te gândești la ce primești, ce oferi, dar și la locul unde îți dorești să fii peste un an. În plus, este recomandat să scrii totul pe hârtie sau la calculator, astfel încât peste un an să verifici și să să vezi cum s-au îmbunătățit lucrurile.

Dezvoltă relațiile ocazionale. Gândește-te la toate relațiile simple pe care le ai cu oamenii. Uneori, aceste relații evoluează, alteori ele rămân constante, dar ai șansa ca unele să devină trainice.

Fă-ți timp pentru conversații. Acesta este un obicei important. Un studiu al Universității din Kansas sugerează că simplul act de a vorbi cu un prieten te poate face mai fericit. „Cu cât îți asculți mai mult prietenii, cu cât arăți mai multă grijă, cu cât îți faci timp să apreciezi opiniile celorlalți, cu atât te simți mai bine la sfârșitul zilei", a afirmat Jeffrey Hall, director al Laboratorului de Relații și Tehnologie din Kansas.

Voluntariat. Conform unor studii, femeile și bărbații care și-au făcut timp pentru a activități de voluntariat, chiar și doar câteva ore pe săptămână, au întâlnit mai mulți oameni, au format relații și s-au simțit mulțumiți de munca pe care o făceau.

Învață să prezinți scuze. Uneori, a dezvolta relații înseamnă a repara ceea ce ai stricat în trecut. Iar repararea relațiilor înseamnă deseori să îți ceri scuze și să faci îmbunătățiri.

Pune întrebări. Tuturor ne place să vorbim despre noi înșine. Dacă vrei să îmbunătățești o relație cu cineva, pune întrebări. În cazul în care o persoană caută un sfat, nu îi împărtăși părerea ta, ci pune întrebări care să îi ofere răspunsul corect.

Riscuri. Relațiile implică riscuri, mai ales la început. Așadar, fii dispus să ți le asumi.

În plus, specialiștii spun să fii amabil cu persoanele la care ții și să nu-ți fie rușine să-ți exprimi mereu dragostea.

Secretele seducției, dezvăluite de un fost spion KGB

Fosta spioană KGB Aliia Roza a trecut de la cele mai grele misiuni la predarea artei seducției. După ce și-a petrecut ani de zile în armată, fiind instruită să devină un adevărat magnet pentru sexul opus, spioana le împărtășește acum femeilor din întreaga lume tehnicile sale, în fața cărora niciun bărbat nu poate rezista. Instruită în tehnici manipulare, seducție, persuasiune și programare neuro-lingvistică, rusoaica de 38 de ani se folosește de abilitățile dobândite în carieră pentru a ajuta femeile să își găsească dragostea, fiind un influencer renumit pe rețelele sociale, cu 1,2 milioane de urmăritori.

Cele cinci sfaturi de seducție ale fostei spioane

1. Iubește-te pe tine și lucrează la construirea iubirii de sine și a stimei de sine. Bărbații te vor trata așa cum te tratezi tu.

2. Bărbaților nu le pasă atât de mult aspectul, cât de personalitatea, charisma și sexualitatea ta. Nu apela la operații estetice (cu excepția cazului în care o faci pentru tine) și nu urma diete pentru pentru altcineva.

3. Nu pierde timpul cu bărbați care nu se vor schimba niciodată. Studiază ținta și supune-o la teste. Dacă eșuează, nu te aștepta să se schimbe într-un an, este mai bine să-ți apreciezi timpul și energia și să mergi mai departe. De exemplu, dacă la început nu îți deschide ușile și nici nu-și oferă sprijinul atunci când treci prin momente grele, sigur că nici în viitor nu o va face.

4. Sedu-i și cercul interior. Dacă familia, prietenii și colegii lui nu te plac, cel mai probabil el nu va continua o relație cu tine.

5. Alege-ți „ținta” în funcție de interese și hobby-uri. Dacă vă plac iubitorii de sport, mergeți la jocurile sportive, dacă vă plac bărbații spirituali, mergeți la un centru de meditație, dacă vă plac bărbații orientați spre afaceri, mergeți la o conferință. A avea interese reciproce este un lucru care unește oamenii și în acest mod poți construi o bază solidă.

