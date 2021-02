5 pasi simpli pentru detoxifierea colonului

Detoxifierea colonului in 5 pasi simpli

Buna functionare a sistemului digestiv este esentiala pentru o viata sanatoasa si pentru o stare de bine. Una dintre cele mai importante componente ale sistemului digestiv este colonul, acesta fiind si motivul pentru care specialistii recomanda sa i se acorde o atentie speciala. Intestinului gros, asa cum mai este numit colonul, i s-a recunoscut importanta inca din Grecia antica, acolo unde oamenii foloseau diverse practici pentru a curata colonul in mod natural.

Astazi, detoxifierea colonului este un subiect care starneste interesul celor preocupati de metode care ajuta la curatarea organismului in mod natural. Detoxifierea colonului poate fi facuta prin folosirea unor suplimente speciale sau cu ajutorul medicului, care va iriga intestinul. Prima metoda este la indemana tuturor si nu presupune o interventie invaziva, pe care multe persoane nu ar suporta-o. Scopul este acela de a ajuta colonul sa se curete, eliminand totodata si toxinele nocive pentru sanatate.

Procesul de detoxifiere colon nu inseamna doar administrarea unor suplimente alimentare. In fond, daca oamenii continua sa aiba obiceiuri alimentare nesanatoase, suplimentele vor fi in zadar. De aceea, cand vine vorba despre detoxifiere colon trebuie sa se ia in calcul un proces format din mai multe etape. Din fericire, toti pasii care trebuie urmati sunt simpli si la indemana oricui.

Schimbarea obiceiurilor alimentare

Primul pas pentru un colon mai sanatos este schimbarea obiceiurilor alimentare. Cei care vor sa tina o cura de detoxifiere trebuie sa renunte la alimentele daunatoare, care nu aduc niciun beneficiu sanatatii. In schimb, specialistii incurajeaza consumul de legume verzi si de alimente bogate in fibre si in acizi grasi Omega-3.

Legumele si leguminoasele verzi, asa cum sunt varza de Bruxelles, sparanghelul, spanacul, mazarea si multe altele, au un continut ridicat de clorofila. Aceasta ajuta la curatarea colonului si actioneaza precum un pansament natural.

Alimentele bogate in fibre sunt excelente in detoxifierea colonului, ajutand la eliminarea tuturor reziduurilor acumulate. Cateva exemple de astfel de alimente sunt: anghinarea, quinoa, fulgii de ovaz, lintea, smochinele, cocosul, mango sau zmeura.

Acizii grasi Omega-3 sunt excelenti in reducerea inflamatiei de la nivelul colonului si in eliminarea toxinelor acumulate. Acestia pot fi consumati foarte usor, prin intermediul semintelor de chia sau de canepa, care pot fi adaugate cu usurinta in orice preparat culinar.

Alegerea unui supliment potrivit

Pentru detoxifierea colonului este esential ca alimentatia sanatoasa sa fie insotita de administrarea unor suplimente alimentare special create pentru a imbunatati sanatatea sistemului digestiv. Acestea ajuta la eliminarea bacteriilor si imbunatatesc digestia, participand activ la procesul de detoxifiere colon.

Astfel de produse pentru detoxifierea colonului trebuie sa contina ingrediente precum turmeric, chlorella, seminte de in, ghimbir, coriandru sau inulina. Combinate, acestea sunt un adjuvant excelent in procesul de detoxifiere. Pentru un plus de siguranta si calitate garantata, este recomandata alegerea de produse pentru detoxifierea colonului facute din ingrediente vegetale care provin din culturi ecologice certificate.

Hidratarea este esentiala

Un alt pas important din procesul de detoxifiere colon este hidratarea. Consumul adecvat de lichide, in special de apa, este una dintre cele mai simple metode de a purifica organismul. Persoanele care tin o cura de detoxifiere a colonului trebuie sa bea 6-8 pahare de apa zilnic, in functie de greutatea corporala.

Apa poate fi consumata ca atare sau poate fi combinata cu sare, lamaie sau miere. Un pahar de apa calduta in care s-au amestecat doua lingurite de sare de mare, consumat pe stomacul gol, va stimula colonul si va ajuta la eliminarea toxinelor. Daca apa sarata are un gust care nu poate fi suportat, se poate bea un pahar de apa calduta in care se amesteca sucul de la o jumatate de lamaie, o lingurita de miere si un praf de sare.

De asemenea, hidratarea organismului se poate realiza si prin consumul de alimente cu continut ridicat de apa, asa cum sunt pepenele rosu, castravetii sau rosiile.

Administrarea de probiotice

Pe langa produse pentru detoxifierea colonului asa cum sunt suplimentele alimentare sau ceaiurile speciale, se pot administra si probioticele. In acest caz, exista doua variante: consumul de probiotice sub forma de capsule sau consumul de alimente bogate in probiotice, asa cum sunt iaurtul, otetul de mere si alte produse fermentate. Probioticele sunt excelente in detoxifierea colonului, deoarece il curata si cresc numarul bacteriilor benefice de la nivelul intestinului.

Eliminarea alergiilor si intolerantelor alimentare

Ultimul pas din procesul de detoxifiere colon este eliminarea alergiilor alimentare si a intolerantelor. Cei care nu s-au testat niciodata din aceste puncte de vedere, ar trebui sa mearga la medic pentru a o face. Intolerantele alimentare nu pot fi depistate fara ajutorul unui specialist, insa odata ce se elimina alimentele pe care organismul nu le tolereaza, detoxifierea colonului va putea fi facuta mult mai usor. In caz contrar, consumul de astfel de alimente incetineste functiile colonului si creste riscul acumularii de toxine.