6 lucruri pe care nu le știai despre implanturile dentare

Despre tratamentul cu implanturi dentare, asemeni oricărui alt subiect despre care cunoaștem prea puține informații, s-au creat de-a lungul timpului mituri. Ce nu ar trebui să fie niciodată pus sub semnul întrebării este faptul că implantul dentar este cea mai bună soluție de înlocuire a dinților lipsă. Pornind de la acest adevăr, haideți să aflăm tot ce nu știam despre implanturi.

Implantul dentar este realizat din titan

Medicii implantologi ne explică faptul că un implant dentar este o rădăcină artificială realizată din titan care se inserează în osul maxilar sau mandibular și are rolul de a crea o „ancoră” capabilă să primească fie o coroană dentară, fie o proteză dentară detașabilă sau fixă, înlocuind astfel dinții lipsă. Este important de reținut că titanul este un material biocompatibil cu organismul uman, prin urmare, corpul nu poate respinge implantul dentar. „Primește organismul implantul dentar?” nu este însă singura întrebare pe care și-o pun pacienții în momentul în care se hotărăsc să își pună implanturi. Este bine să cauți informații complete întotdeauna.

Adiția osoasă, o etapă necesară pentru implantul dentar

Cade implantul dentar? Răspunsul este NU și ne referim aici la situațiile în care medicul implantolog se asigură că există suficientă structură osoasă care să susțină implantul dentar. În cazul în care pacientul nu mai are suficient os, se va recurge la adiții osoase care constau în tehnici de grefare și tratamente de regenerare a țesutului. Osul are un rol structural, oferind în timp stabilitate implantului dentar, dar și estetic, reușind să redea pacientului fizionomia naturală pe care a avut-o atunci când avea dinți naturali. Dacă pacientul nu mai are suficient os și nu se face adiție de osoasă, rezultatul final este compromis.

Implantul dentar NU doare

Este momentul să aflăm că intervenția cu implant dentar nu doare, aceasta fiind realizată sub anestezie. În funcție de numărul de implanturi dentare și de complexitatea intervenției, medicul anestezist împreună cu medicul implantolog aleg tipul de anestezie potrivit. După operația de inserare a implantului dentar, medicul poate prescrie analgezice sau antiinflamatoare și, în unele cazuri, antibiotice. Acestea ajută pacientul să nu simtă nicio durere și diminuează disconfortul post operator.

Pacienții cu diabet pot beneficia de implant dentar

Pacienții cu boli sistemice precum diabetul sau afecțiunile cardiovasculare, osteoporoză, pot beneficia de implant dentar fără probleme. Pentru a asigura succesul unui tratament cu implant dentar, diabeticii trebuie să țină sub control glicemia. În cazul persoanelor cu osteoporoză, care nu mai au os suficient care să susțină optim implanturile dentare, este necesară adiția osoasă, astfel se oferă o stabilitate mai bună implanturilor și implicit o durată de viață mai mare.

Implantul dentar este o soluție pe termen lung

Durata de viață a implanturilor dentare este una foarte lungă, pot rezista chiar toată viața, dacă sunt respectate indicațiile medicului și se menține o igienă orală corespunzătoare. Așa cum explică specialiștii de la Dental Healt h , curățarea dinților de două ori pe zi pentru aproximativ 2 minute reprezintă cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a ne menține dantura sănătoasă.

Vizitele periodice la medicul dentist își au și ele rolul lor în creșterea duratei de viață a implanturilor, întrucât acestea ajută la prevenirea afecțiunilor stomatologice și reprezintă o oportunitate excelentă de a observa dacă a fost menținută o igienă corectă, pacientul putând astfel primi sfaturi valoroase cu privire la periajul dentar corect și la folosirea metodelor auxiliare de curățare, precum periuțele interdentare și dușul bucal.

Implant dentar pentru toți dinții lipsă

Este bine să știm că există soluții chiar și pentru pacienții care nu mai au niciun dinte, purtătorii de proteze mobile ori persoanele cu dinți compromiși. Sistemul SKY fast&fixed este o metodă revoluționară de reconstrucție totală a danturii cu ajutorul implanturilor dentare. În cazul în care pacientul nu mai are niciun dinte, sistemul SKY fast&fixed permite inserarea a 6 implanturi în maxilar și 4 în mandibulă și montarea unor lucrări protetice fixe pe implanturi. În aceeași intervenție se pot face extracțiile dinților, inserarea implanturilor și refacerea anatomiei osoase, iar în 24 de ore de la intervenție pacientul are deja o lucrare protetică fixă, provizorie, cu care poate vorbi, mânca, râde și își poate relua viața socială. La 6 luni, aceasta este înlocuită cu o lucrare pe termen lung. Avantajul acestui sistem de implanturi dentare, după cum ne putem da seama și din denumire, este rapiditatea: pacientul primește în doar 24 de ore dinți ficși.

Sursă foto: www.unsplash.com