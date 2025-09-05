6 semne inedite că nu bei destulă apă și cât trebuie să te hidratezi

Câtă apă ar trebui să bem zilnic

Nu există o cantitate universală de apă recomandată, spun nutriționiștii. „Necesitățile de hidratare variază în funcție de climă”, explică Kim Shapira, dietetician înregistrat. „În medii umede sau foarte uscate, avem nevoie de mai multă apă decât în climate echilibrate.”

Totuși, există câteva recomandări de bază:

„Oamenii obțin aproximativ 20% din apa necesară prin alimentație, așa că femeile ar trebui să bea aproximativ 9 căni de apă, iar bărbații 13 căni pe zi”, spune Kristie Leigh, RD, director de nutriție la Danone North America.

„O regulă simplă: jumătate din greutatea corporală în uncii de apă pe zi, plus 16–20 oz pentru fiecare oră de exercițiu”, adaugă Maura Donovan, specialist în nutriție sportivă.

Persoanele însărcinate sau sportivii care transpiră mult pot avea nevoie de și mai multă apă pentru a menține echilibrul hidric.

„Gândește-te la tine ca la o plantă”, sugerează Shapira. „Dacă ar putea vorbi, ți-ar spune că ești deja deshidratat sau că ești în plină formă?”

6 semne inedite că nu bei destulă apă

Ai poftă mai mare de dulciuri

Ashley Koff, RD, explică că dorința bruscă de zahăr poate fi un semn că organismul tău cere apă, mai ales dacă nu obișnuiești să mănânci dulciuri. Ești irascibil fără motiv

Deshidratarea poate provoca schimbări de dispoziție. Dacă te simți brusc iritat sau „hangry”, încearcă să bei apă și vezi dacă starea ta se îmbunătățește. Îți pierzi concentrarea și uiți lucruri simple

Brain fog-ul – pierderea memoriei pe termen scurt sau dificultatea de concentrare – poate fi un semn de deshidratare. Dacă nu-ți amintești ultima dată când ai băut apă, corpul tău probabil are nevoie de H2O. Te simți letargic

Chiar și după un somn complet, dacă te simți lent sau lipsit de energie, deshidratarea poate fi motivul. Constipație

Lipsa apei afectează digestia și poate duce la constipație, un semn adesea ignorat. Pielea și fața arată „obosit”

Deshidratarea se reflectă și în aspectul pielii. Pielea și buzele uscate, lipsa elasticității sau ochii adânciți pot indica faptul că organismul tău are nevoie urgentă de hidratare.

Cum să știi dacă ești hidratați corect

Cel mai simplu indicator este culoarea urinei:

Galben deschis sau aproape incolor – semn că bei suficientă apă.

Galben închis – corpul tău cere mai multă hidratare.

Un alt test util, explică Koff, este experimentul „sunt furtun sau burete”: după ce bei 250 - 350 ml de apă, vezi cât timp trece până simți nevoia să urinezi. Dacă durează mai puțin de două ore, probabil că organismul tău nu reține apa eficient și ai nevoie să consumi mai multe lichide sau electroliți, potrivit Parade.