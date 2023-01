Afecțiunea DUREROASĂ de care suferă Adele. Primele semne ale bolii și cum poate fi prevenită

"Trebuie să mă legăn în aceste zile, deoarece am o sciatică foarte gravă. Am avut dureri timp de jumătate din viață. Mi-a alunecat primul disc când aveam 15 ani din cauza strănutului. Eram în pat și am strănutat, iar cel de-al cincilea a zburat. În ianuarie, mi-a alunecat cel de-al șaselea, L6", a spus solista de 34 de ani, în timp ce șchiopăta, precizând că după nașterea prin cezariană, în urmă cu 9 ani, problemele s-au agravat.

"De când am slăbit, pot să alerg cu fiul meu un pic mai mult. Sunt cu siguranță foarte fericită acum... Sunt mai agilă, pentru că acum mă pot mișca mai mult, din cauza spatelui meu. Mi-am întărit nucleul central...", a mai spus Adele, după ce a slăbit circa 100 de kilograme.

De asemenea, artista a dezvăluit că are dureri de spate de mulți ani.

"Am avut dureri de spate timp de jumătate din viață, într-adevăr. Se acutizează, în mod normal din cauza stresului sau a unei poziții stupide. ", a spus Adele într-un interviu pentru The Face în 2021. Totodată, ea îți consideră sănătatea ca fiind o "metaforă pentru a supraviețui".

Primele simptome ale sciaticii

Nervul sciatic începe de la măduva spinării, trece prin șolduri și fese, ramnificându-se se pe fiecae picior. Este cel mai lung nerg din organism și are efect asupra controlului picioarelor.

Dacă nervul este iritat apare durerea. La început ea este moderată după care se agravează. Aceasta se simte în spate, fese și picioare. Totodată, se poate insala o stare de slăbiciune, o senzație de arsură sau amorțeală la nivelul picioarelor.

Sciatica este provocată de o leziune subiacentă a nervului sciatic, o deteriorare a acestuia, sau a unei zone care afectează nervul, cum ar fi coloana vertebrală, care pornește de la gât de-a lungul spatelui.

Durerea se poate agrava la mișcare. Poate fi și o senzație de ace care înțeapă, o furnicătură durerroasă în picioare sau în degete.

Totodată, poate să apară și incontinența urinară din cauza incapacității de control asupra intestinelor sau vezicii, caz în care este nevoie de control medical de urgență.

Metode de prevenție

- exerciții fizice constante - este nevoie de întărirea mușchilor spatelui.

- atenție la postură - scaunele trebuie să asigure un suport corect pentru spate, cu picioarele pe podea și folosirea cotierelor

- atenție la mișcare - ridicarea obiectelor grele trebuie să se facă prin îndoirea genunchilor și menținându-se spatele drept