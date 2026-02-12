Medicul de la Mayo Clinic care trage un semnal de alarmă: Greșeala uriașă a celor cu hipertensiune

Medicul cardiolog care avertizează milioane de pacienți: „Luați tratamentul și schimbați-vă stilul de viață, altfel riscul este uriaș”

Șapou: Un renumit specialist în cardiologie de la Mayo Clinic trage un semnal de alarmă pentru toți cei care iau pastile pentru tensiune arterială. Dr. Francisco Lopez-Jimenez spune că prevenția este mult mai simplă decât tratarea bolilor de inimă și oferă sfaturi clare despre alimentație, mișcare și stil de viață. Printre recomandări: mersul pe jos, reducerea sării și consumul zilnic de avocado.

Avertisment pentru pacienții cu tensiune arterială mare

Dr. Francisco Lopez-Jimenez, cardiolog la prestigioasa Mayo Clinic, avertizează că persoanele care suferă de hipertensiune arterială trebuie să fie extrem de atente la stilul lor de viață și la tratamentul prescris. Potrivit specialistului, deși prevenția poate părea dificilă, este mult mai ușoară decât tratarea bolilor cardiovasculare.

„Luați medicamentele, verificați constant valorile tensiunii și asigurați-vă că toți factorii de risc sunt ținuți sub control”, subliniază medicul.

Mișcarea și alimentația, cheia unei inimi sănătoase

Vestea bună este că hipertensiunea poate fi prevenită prin schimbări simple: o alimentație mai sănătoasă și mai multă activitate fizică. Chiar și o plimbare ușoară zilnică poate avea efecte semnificative asupra sănătății inimii.

În plus, Dr. Lopez-Jimenez recomandă să ne găsim un scop zilnic și să oferim iubire celor din jur:

„Starea emoțională contează enorm. Emoțiile pe care le ignorăm pot afecta inima mai mult decât credem.”

Care sunt principalii factori de risc pentru hipertensiune

Specialiștii de la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) atrag atenția asupra factorilor care cresc riscul apariției tensiunii arteriale ridicate. Deși unii nu pot fi controlați, alții pot fi gestionați prin schimbări în stilul de viață.

Factorii de risc includ:

înaintarea în vârstă

istoricul familial de hipertensiune

anumite origini etnice

alimentația bogată în sare

excesul ponderal

fumatul

consumul excesiv de alcool

stresul prelungit

Ce trebuie să mănânci pentru a-ți proteja inima

Cardiologul recomandă o dietă bogată în:

fructe și legume proaspete

cereale integrale

grăsimi sănătoase (mononesaturate și polinesaturate)

proteine slabe: carne slabă, pește, leguminoase

Reducerea consumului de sare este esențială pentru menținerea tensiunii arteriale în limite normale. De asemenea, controlul porțiilor și planificarea meselor pot transforma alimentația sănătoasă într-un obicei ușor de menținut.

Avocado – superalimentul care ajută la slăbit și protejează inima

Un alt expert, Dr. Steven Gundry, specialist în sănătatea digestivă, recomandă consumul zilnic de avocado. Pe TikTok, acesta a explicat beneficiile impresionante ale acestui fruct devenit viral.

„Avocado este un superaliment extraordinar. Ajută la absorbția nutrienților, este bogat în grăsimi sănătoase și fibre prebiotice, care contribuie la pierderea în greutate”, spune medicul.

Potrivit acestuia, studii pe oameni arată că includerea unui avocado pe zi în dietă poate îmbunătăți semnificativ procesul de slăbire.lul tensiunii arteriale: dietă, mișcare, reducerea sării și alimentele care protejează inima.

