Capcana satisfacției instantanee

„Un cheeseburger are un gust bun, cel puțin pe moment. După ce terminăm, s-ar putea să ne simțim obosiți, balonați și lipsiți de energie tot restul zilei, dar există o satisfacție instantanee în acel moment. Și, din păcate, ne-am obișnuit atât de mult cu satisfacția instantanee, încât a ajuns să ne fie mult mai greu să avem răbdare pentru a primi recompensele. Acum am 38 de ani, iar când eram copil, stăteam cu prietenii mei și ne puneam întrebări importante, cum ar fi cât de departe este Soarele de Pământ, dar nu puteam să ne scoatem telefoanele, să scriem întrebarea pe Google și să obținem un răspuns în câteva secunde. Trebuia să ne urcăm pe bicicletă, să mergem la bibliotecă și să căutăm informația în enciclopedia corespunzătoare”, remarca Rob Dial, autorul studiului „Nivelul următor” (Lifestyle, 2025).

Tehnologia te-a învățat să-ți dorești totul pe loc

Facem loc, în continuare, pledoariei lui Rob: „Speram că în volumul S să găsim secțiunea despre Soare și să vedem că distanța variază, în funcție de perioada anului, de la 147.094.042 de kilometri la 152.083.008 kilometri. Dacă volumul enciclopedia nu ar fi fost acolo, probabil că nu am fi putut afla răspunsul. În prezent, ne-am învățat să ne așteptăm la satisfacția instantanee, deoarece avem la îndemână atât de multe cunoștințe și facilități. Dacă mă grăbesc să aflu cât de departe este Pământul de Soare, nici măcar nu trebuie să ridic telefonul sau să mă ridic de pe scaun. Doar să o întreb pe Siri și am imediat răspunsul. Dacă mă bate gândul să cumpăr ceva, a doua zi pot să am produsul - uneori chiar în aceeași zi. Dacă vreau să merg undeva, există firme care îmi pot trimite o mașină la ușă în câteva minute. Dacă mi-e foame, nu trebuie să ies din casă sau să pornesc cuptorul, deoarece există oameni care livrează la ușă mâncarea de la ce restaurant vreau eu”.

Fii țestoasa, nu iepurele!

În completare: „Tehnologia poate fi grozavă pentru că ne face viața mai ușoară și mai comodă, dar partea proastă este că ne-a învățat să ne așteptăm la satisfacții instantanee. Succesul este unul dintre puținele lucruri pe care nu le poți obține prin satisfacție instantanee; necesită acțiune consecventă. Nimeni nu se așteaptă să meargă o dată la sală și să plece cu pătrățele pe abdomen. Corpul, afacerea și relația pe care ți le dorești nu vor fi obținute la fel de repede ca răspunsurile ce necesită doar o căutare pe internet. Toate acestea presupun amânarea satisfacției, așa că trebuie să deprinzi răbdarea sau să înveți cum să fii țestoasa, și nu iepurele”.

Alegeri

Mai mult: „Viața este grea. Nimeni nu trece prin această experiență umană fără câteva cicatrici, dar oamenii își îngreunează adesea situația pe termen lung mai mult decât este necesar. Însă este minunat că avem, de fapt, posibilitatea de a alege: viața poate fi ori ușoară acum și grea mai târziu, ori grea acum și ușoară mai târziu. Crezi că ești leneș? Nu ești. Alegi să fii leneș. Crezi că așa e felul tău de a fi, să tot amâni lucrurile? Nu este. Tu alegi să amâni. Par chestii mărunte, dar una este o declarație de identitate, iar cealaltă este o alegere și dacă identitatea ta este a unui om leneș care procrastinează, vei face acțiunile care se aliniază cu această identitate. Poți decide oricând să faci ceva diferit”.

Astăzi - disciplinat, mâine - satisfăcut deplin

În cele din urmă: „Există un moment al alegerii înainte de fiecare acțiune pe care o faci. Chiar dacă stai întins pe canapea și nu faci nimic, aceasta este o acțiune și este o alegere. Și există consecințe în aval pentru alegerile leneșe, deoarece asta înseamnă să alegi să faci lucrurile mai ușoare acum și pe cele dificile mai târziu. A mânca alimente sănătoase este poate greu acum, dar și mai dificil va fi să devii supraponderal mai târziu. A avea conversații sincere pentru a repara relația cu partenerul de viață îți vine peste mână acum, dar și mai greu va fi divorțul de mai târziu. Practicarea disciplinei financiare este grea acum, dar îți va folosi mai târziu, când nu vei mai avea puterea de a munci în fiecare zi”. Așa că, alege mai degrabă satisfacția pe termen lung decât pe cea imediată!

