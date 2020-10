Capsule cu ulei de canabis care iti sustin sistemul imunitar

Cu siguranta ai auzit deja de beneficiile uleiului de canabis, cunoscut si ca ulei CBD. Acesta este folosit atat in industria cosmetica, dar si in medicina naturista.

Uleiul de canabis are la baza canabidiol, un compus extras din planta de canepa, care nu produce efecte psihoactive, insa care te ajuta sa combati diverse probleme de sanatate. Produsele pe baza de CBD cresc in popularitate la nivel mondial si, in cele ce urmeaza, vei descoperi cum te pot ajuta acestea in anotimpul rece.

Avand in vedere ca, pentru multi, sosirea toamnei este asociata cu sezonul gripal, este important sa gasesti o metoda naturala, delicata si eficienta, care sa iti intareasca sistemul imunitar. Toate aceste criterii sunt indeplinite prin administrarea de capsule cu ulei de canabis. Iata care este explicatia medicala din spatele acestei alegeri!

Sistemul imunitar si uleiul de canabis (CBD)

In fiecare organism viu, exista sistemul endocannabinoid. Acesta este responsabil cu mentinerea starii de echilibru a organismului (homeostaza) si regleaza functii esentiale, precum somnul, apetitul, durerea cronica, echilibrul hormonal si multe altele. Mai mult, produsele pe baza de ulei CBD interactioneaza direct cu sistemul endocannabinoid si incurajeaza buna functionare a acestuia.

Daca alegi sa consumi capsule cu ulei de canabis, vei beneficia de urmatoarele avantaje, asociate cu canabidiolul existent in aceste pastile!

CBD-ul are proprietati antiinflamatoare, care sustin sistemul imunitar si nu permit toxinelor sa se raspandeasca in corp;

Un tratament cu capsule cu ulei de canabis este 100% natural si nu are efecte adverse;

Capsulele te ajuta sa iti reglezi somnul. Astfel, corpul tau primeste un plus de energie, cu ajutorul caruia devine mai rezistent in fata racelilor si gripei.

In cazul in care ai intrebari suplimentare, magazinul online Legalizeit iti ofera ocazia de a discuta live cu un specialist in tratamente cu canabis. Consultatia se face online si este complet gratuita.

De ce ar trebui sa alegi capsule cu ulei de canabis?

Daca vrei sa incerci un tratament cu ulei de canabis pentru a-ti intari sistemul imunitar, trebuie sa stii ca ai foarte multe produse la dispozitie. De la uleiul CBD, la tincturi, capsule, comprimate, creme si alte variante, optiunile tale sunt nelimitate.

Descopera, in cele ce urmeaza, care sunt motivele pentru care capsulele cu ulei CBD sunt una dintre cele mai populare alegeri in materie de produse cu canabis.

1. Sunt usor de administrat. Indiferent daca esti acasa, la birou sau in excursie, poti sa iei capsulele dupa tine fara sa te ingrijoreze ca acestea s-ar putea varsa in geanta. Mai mult, dimensiunea lor redusa este ideala pentru persoanele carora nu le place sa ingurgiteze pastile mari.

2. Controlezi dozajul. Spre deosebire de uleiul CBD, capsulele iti permit sa stii exact care este doza de CBD pe care o iei zilnic.

3. Sunt inodore si insipide. Exista persoane care nu suporta mirosul sau gustul uleiului de canabis. Desi aroma acestuia este foarte slaba si poate fi descrisa drept un miros de plante, nu trebuie sa te preocupe acest aspect cand vine vorba de capsule. Ele nu au nici gust, nici miros, fiind apreciate chiar si de cele mai sensibile persoane.

Cand ai decis sa incerci tratamentul cu capsule cu ulei de canabis, alege un furnizor de incredere, cum este magazinul Legalizeit. Poti opta pentru varianta online a acestuia ori poti merge in magazinele fizice, pe care le vei gasi in orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Galati, Ploiesti, Brasov, Timisoara si Iasi.