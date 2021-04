(P) Ce este Mommy Make-over? Medicii de la Soma Clinic ne explică ce presupune procesul și pentru cine este potrivit.

Mommy Make-over se adreseaza femeilor care dupa o anumita varsta, dupa fluctuatii de greutate, dupa sarcini si alaptare se confrunta cu situatia in care sanii si abdomenul au un exces de piele, sunt ptozati (lasati) si inestetici. Abdomenul nu mai este tonifiat, sanii nu mai au fermitatea si aspectul dinainte, iar pielea este flasca si lipsita de vitalitate. Termenul de Mommy Make-over cuprinde toate operatiile necesare remodelarii corpului unei femei: marirea sanilor, lifting mamar cu sau fara implant (mastopexia), abdominoplastia, lipoaspiratia abdomenului, a taliei si a flancurilor. Aceste interventii chirurgicale pot fi efectuate separat, dar de multe ori pacientele noastre opteaza pentru efectuarea lor in aceeasi zi. Post-operator pacienta se trezeste cu imbracaminte compresiva care are un rol precis in perioada de vindecare si pe care trebuie sa il poarte in functie de situatie, de la 4 saptamani la 3 luni. Toate interventiile din cadrul Mommy Make-over sunt operatii complexe, motiv pentru care triajul pacientelor este unul riguros, iar colaborarea cu fiecare pacienta si detalierea intregului traseu terapeutic sunt in aceeasi masura obiective importante ale echipei noastre.

In functie de necesitatea si dorinta fiecarei paciente, medicii stabilesc exact interventiile care se potrivesc pentru a obtine un rezultat perfect. Dr. Khalid, medic primar chirurgie plastica la Soma Clinic recomanda pacientelor sale sa apeleze la operatia de Mommy Make-over doar in cazul in care nu mai au o sarcina planificata in viitor si au o greutate stabila in ultimele trei luni, deoarece rezultatul final va fi influentat in viitor de fluctuatiile in greutate. Primul pas spre o astfel de interventie este consultul preoperator, in care medicii nostri iti vor recomanda interventiile potrivite astfel incat rezultatele obtinute sa fie in concordanta cu asteptarile tale.

Gasiti mai multe informatii despre Mommy Make-over sau despre alte operatii estetice pe care echipa noastra le realizeaza si de care sunteti interesati pe www.somaclinic.ro