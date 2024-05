Vești proaste pentru bolnavi. Cine nu va mai beneficia de tratamente medicale în UE

Președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Valeria Herdea, a spus că în ultimii cinci ani statul a alocat mult mai puțini bani pentru serviciile de tratament în străinătate.

"Suma este colosală: peste 340 de milioane de euro. Trebuie să plătim facturi vechi din 2015. Străinii ne cer să achităm măcar eșalonat, dacă mai vrem acces la serviciile lor medicale”, precizează aceasta.

Potrivit datelor, cele mai mari datorii sunt către Germania - peste 130 de milioane de euro, Spania - aproape 50 de milioane de euro, Italia - 43 de milioane de euro și Franța - aproape 39 de milioane.

"Datoriile s-au acumulat mai ales pentru că în ultimii cinci ani statul a alocat mult mai puțini bani pentru aceste servicii decât a cerut Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Este un risc semnificativ. Pe baza regulamentelor europene cetățenii români pot să beneficieze în caz de urgență, pe baza cardului european sau pe baza formularului E 112, atunci când serviciile nu sunt disponibile în România, de tratamente în orice țară a Uniunii Europene", a mai spus preşedinta CNAS.

Pacienţii români riscă să nu mai fie tratați în unele spitalele din străinătate. Este vorba despre pacienți care au ales să îşi trateze problemele medicale peste hotare deoarece că statul român nu le-a putut asigura la timp aceste servicii.

În 2023, peste 720 de românii, dintre care 102 copii, au căutat soluţii medicale în străinătate, în probleme care vizează sistemului circulator şi afecțiuni oncologice.

Cum beneficiezi de tratamente în străinătate

Românii au 3 posibilități prin care pot primi îngrijiri medicale:

urgențe – infarct, un AVC;

intervenție chirurgicală

accidente.

Serviciile medicale necesare sunt asigurate cu cardul european de sănătate.

Cardul european de sănătate

Potrivit CNAS, Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare in cadrul unei șederi temporare intr-un stat membru UE.

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate pentru deplasări scurte maxim 12 luni) in afara granițelor României si este valabil numai pe teritoriul statelor UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Beneficiarii cardului european de sănătate

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurări sociale de sănătate si fac dovada achitării la zi a contribuției.

În situația in care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurări sociale de sănătate) şi în aceasta perioada beneficiază de servicii medicale in cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. În aceasta situație, casa de asigurări de sănătate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile şi, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauza.

Drepturi prin cardul european de asigurat

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistenta medicală necesara în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația in care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevazute de legislația fiecărui stat şi nu trebuie sa depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare, transmite Antena3 CNN.

Mai multe informații privind serviciile de care beneficiezi în baza Cardului European pe teritoriul UE/SEE pot fi consultate AICI.