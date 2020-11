Cum menajăm coloana când stăm mult pe scaun

În procesul de evoluţie prin care omul s-a ridicat în două picioare, a adoptat poziţia bipedă, devenind împăratul a tot şi a toate, a rămas de desăvârşit adaptarea definitivă a coloanei vertebrale şi a vaselor din creier. Suprasolicitată de numeroase forţe, coloana trebuie despovărată de o parte din aceste apăsări.

Coloana este solicitată nu numai când mergem, când ridicăm greutăţi, vertebrele lucrează, apăsate de forţe şi când stăm pe loc, în picioare, coloana lucrează chiar şi când stăm pe scaun. De aceea e cazul să despovărăm cât se poate coloana. Acest lucru se face şi prin poziţia picioarelor. Cei care au un serviciu ce presupune statul mult în picioare trebuie să schimbe poziţia picioarelor. Aceeaşi stratagemă se aplică şi când omul stă pe scaun. E bine pentru coloană ca, pe rând, un picior să fie puţin ridicat faţă de poziţia celui aşezat cu talpa pe pământ, sub birou, sub masă, să folosim un scăunel, o lădiţă. La alegerea unui birou ca mobilă să căutam acel model care are o bucată de lemn dedesubt pentru aşezarea unui picior mai sus. Când se ridică de jos o plasă cu cumpărături, când se ridică de la sol un obiect, chiar un dosar subţire, e bine să se facă din poziţia pe vine. În acest fel, la ridicarea unor greutăţi se implică şi muşchii picioarelor, degrevând o parte din sarcinile coloanei. De asemenea, când cărăm cu mâinile ceva bagaje, plase, ghiozdane, e bine să împărţin în două aceste greutăţi, o parte să le transportăm în mâna dreaptă, restul obiectelor în mâna stângă, astfel echilibrăm solicitarea coloanei, o punem să lucreze simetric. Când ne spălăm deasupra chiuvetei, e indicat să ne sprijinim de marginea acesteia. Astfel, despovărăm coloana, care are nevoie de un punct de sprijin al braţului.

Şi un anume fel de a merge vizează menajarea coloanei, nu trebuie să mergem lent, legănat ca marinarii, să nu târâm paşii. Un astfel de mers solicită coloana. Trebuie să mergem sprinten, fără opriri multe, în pas grăbit, ca să ajutăm şi inima.