Cum sa alegi cel mai eficient ceai de slăbit?

Îți place ceaiul? Visezi să slăbesti câteva kilograme? Descopera din acest articol care sunt cele mai bune plante si ceaiuri pentru a slăbi eficient!

Ceaiul este o băutură indragita de multe persoane, ce prezinta beneficii multiple pentru sanatate. Cu toate acestea, trebuie subliniat că ceaiul singur, fara o dieta si exercitii fizice regulate nu ne va ajuta foarte mult. Procesul de slabit este unul complex care necesită multă voință.

Dacă ceaiul este una dintre băuturile tale preferate și vrei să slăbești în același timp, atunci ai un motiv in plus să zâmbești. Există mai multe tipuri de ceai care au un efect benefic in lupta cu kilogramele nedorite. Acest lucru nu înseamnă totuși că bazându-ne doar pe consumul acestuia vom obține rezultate uimitoare. Cu toate acestea, ceaiul imbunatateste digestia si susține metabolismul, procese care au o mare importanță în lupta cu kilogramele.

Pentru a avea rezultate vizibile in procesul de slabire, cel mai bine este să combinați o dietă echilibrată cu activitatea fizică și consumul regulat de ceai de slăbit.

Dar care este cel mai eficient ceai pentru slăbit si cum il alagem?

Ceai verde

Probabil ai auzit multe lucruri bune despre ceaiul verde. Acesta se numara printre cele mai sănătoase ceaiuri din lume, iar impactul său asupra pierderii în greutate este cu adevărat semnificativ. Cercetările arată că catechinele din acest tip de ceai blochează creșterea țesutului adipos, iar polifenolii inhibă activitatea enzimelor responsabile de descompunerea grăsimilor și carbohidraților.

Conținutul de teină din ceaiul verde (30-50 mg) este, de asemenea, important. Această substanță are un efect energizant si poate fi extrem de utilă nu numai în perioadele de oboseală, somnolență, scăderea concentrarii, ci și în timpul efortului fizic. Toate aceste proprietati fac din ceaiul verde alegerea perfecta în dieta oricărei persoane care dorește să slăbească.

Un alt aspect de care trebuie să țineți cont, este faptul că ceaiul trebuie să fie cât mai puțin procesat. Cea mai bună alegere este deci ceaiul verde superior, de a cărui calitate putem fi mai siguri.

Ceai roșu

Cum funcționează ceaiul roșu pentru slabit? Când este baut după masă, reduce efectele grăsimilor, accelerează procesele metabolice și facilitează digestia alimentelor. Datorită conținutului său ridicat de tanin, ceaiul roșu reduce absorbția grăsimilor si creste secreția de bilă. De asemenea, poate preveni efectul yo-yo.

Multe studii au demonstrat că ceaiul roșu ajuta la pierderea în greutate. Datorită conținutului de aspalatină, reduce secreția hormonului de stres responsabil pentru acumularea de grăsime corporală. Ceaiul roșu are și un puternic efect antioxidant, ne protejeaza împotriva multor boli.

Ceai alb

Studiile au arătat că ceaiul alb poate crește simultan descompunerea grăsimilor și poate bloca formarea de noi celule adipoase. Dintre toate ceaiurile, este cea mai bogata sursă de antioxidanți, deoarece este cel mai puțin procesat. Persoanele care consumă ceai alb în mod regulat au un IMC mai mic, ceea ce înseamnă o acumulare mai mică de grăsimi în abdomen.

În studiile efectuate, ceaiul alb a redus semnificativ greutatea corporală, ajutând la scăderea în greutate în medie cu 1,3 kg în 3 luni fără dietă.

Ceai Oolong

Acțiunea sa poate fi de până la trei ori mai puternică decât a ceaiului verde și spre deosebire de acesta, nu irită stomacul chiar și în cantități mari. Ceaiul Oolong combate senzatia de foame, accelerează semnificativ metabolismul, susține arderea grăsimilor și mai presus de toate, reduce absorbția acesteia.

Când vine vorba de ceaiuri de slabit, este bine să le alegeti pe cele care îmbunătățesc metabolismul, reduc pofta de mâncare sau au un efect diuretic.

Ceaiurile care accelerează metabolismul, pe lângă faptul că vă pot ajuta sa pierdeti in greutate, vor oferi organismului o mulțime de nutrienti valorosi. Antioxidanții se regasesc în aproape orice tip de ceai si pot preveni multe afecțiuni grave.