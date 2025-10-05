Ce se întâmplă cu corpul tău dacă mănânci struguri în fiecare zi

Struguri albi vs. struguri roșii: care sunt mai sănătoși?

Nutriționiștii spun că valorile nutritive sunt foarte asemănătoare, însă există o diferență notabilă: strugurii roșii au o concentrație mai mare de resveratrol, un antioxidant esențial pentru sănătatea inimii și protecția creierului. În general, cu cât coaja fructului este mai închisă la culoare, cu atât are mai mulți antioxidanți, potrivit Parade.

3 beneficii imediate dacă mănânci struguri zilnic

Hidratare rapidă – Strugurii conțin între 80 și 89% apă și electroliți precum potasiu, ceea ce îi face excelenți pentru menținerea unui nivel optim de hidratare. Digestie mai bună – Datorită fibrelor solubile și insolubile, strugurii ajută la reglarea tranzitului intestinal, reduc balonarea și previn constipația. Stabilizarea glicemiei – Deși au un gust dulce, fibrele din struguri împiedică fluctuațiile bruște ale zahărului din sânge, menținând energia și dispoziția la un nivel constant.

4 beneficii pe termen lung ale consumului regulat de struguri