De ce este important sa porti ochelari de vedere cu antireflex cand lucrezi

Ochii a milioane de oameni de astazi sunt expusi efectelor nocive ale ecranele computerelor si diverselor dispozitive timp de cateva ore pe zi - un astfel de mod de functionare este dictat de viata moderna. Pentru comoditatea utilizarii smartphone-urilor, tabletelor si computerelor, multi decid sa isi apere ochii cu ochelari de vedere cu lentile antireflex – acestea apara vederea de lumina albastra a calculatorului.

Cum iti poate afecta vederea munca la computer?

Orice monitor sau ecran de telefon genereaza raze ale spectrului albastru-violet. Datorita lungimii sale de unda scurte, razele albastre sunt usor imprastiate in ochi, rezultand scaderea contrastului imaginii si scaderea vederii. Trebuie remarcat faptul ca nici cele mai moderne telefoane si monitoare nu salveaza ochii de partea albastra a spectrului. Prezenta constanta in spatele ecranului unui computer sau smartphone poate duce la patologii mai grave: progresia miopiei, pierderea transparentei obiectivului (cataracta) si distrofia retinei. Astfel, pentru o persoana moderna se formeaza prea multe surse de lumina albastra. Pentru a face fata acestui lucru, ochii au nevoie de „ajutor”. In acest scop, exista ochelari special conceputi pentru lucrul la computer.

Cum functioneaza ochelarii de computer?

Ochelarii de computer au o diferenta majora fata de ochelarii proiectati in alte scopuri. Aceasta este o functie de blocare a spectrului albastru. Aceste lentile sunt clare, dar au un reflex rezidual albastru. In plus fata de blocarea radiatiilor, lentilele computerului contribuie, de asemenea, la reducerea luminozitatii de la ecran si de la iluminarea de sus, reducand astfel oboseala ochilor. O optica medicala iti va recomanda cea mai bun pereche de ochelari vedere pentru tine, ca ochii tai sa fie in siguranta si nu in ultimul rand – sa vezi clar.

Cine trebuie sa poarte ochelari de vedere cu lentile antireflex?

Oricine petrece mult timp la ecranul computerului sau al telefonului poate purta ochelari speciali pentru a lucra la computer. Sunt expusi lucratorilor de birou, studentilor, scolarilor, persoanelor a caror munca este asociata cu o sedere indelungata la computer. Este demn de remarcat faptul ca ochelarii pentru lucrul la computer sunt concepute atat pentru persoanele cu vedere slaba, cat si pentru cei care nu au probleme de vedere. Specialistii din optica medicala te vor ajuta sa alegi ochelarii care ti se potrivesc cel mai bine.

Deci, ochelarii de vedere cu antireflex nu sunt in niciun caz o fiara mitica, ci o oportunitate reala de a pastra vederea in timp ce lucrezi la computer. Oftalmologii vor evalua cu exactitate starea actuala a ochilor tai si te vor ajuta sa iti protejezi ochii cu o pereche de ochelari de vedere antireflex care sa ti se aseze ca o manusa!