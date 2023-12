De ce sunt rinichii importanți pentru organism 

Ce sunt rinichii?

Cei doi rinichi, situați în partea din spate a abdomenului, de o parte și de alta a coloanei vertebrale, sunt parte a sistemului excretor, având un rol vital în menținerea bunăstării generale a organismului.



Rinichii au multe funcții esențiale, contribuind la diverse procese vitale ale organismului. În cele mai multe situații, menținerea sănătății rinichilor și protejarea funcției renale devin prioritare când apar primele semne ale unor afecțiuni renale. Gestionarea corectă a problemelor medicale, adoptarea unui stil de viață sănătos, cu o dietă echilibrată, odihnă de calitate, hidratare optimă, mișcare periodică și diminuarea factorilor stresori sunt elemente esențiale și pentru protejarea rinichilor. (1)

Poți afla mai multe despre rolul rinichilor la nivelul organismului de aici. Continuă să citești acest material pentru a înțelege de ce sunt importanți rinichii pentru organism.

Care este rolul rinichilor în organism?

Rinichii sunt organe vitale pentru funcționarea normală a organismului. Zilnic, rinichii filtrează o cantitate impresionantă de sânge, eliminând substanțe toxice, deșeurile metabolice și surplusul de apă. Prin acest proces, se asigură îndepărtarea substanțelor nocive din organism, acestea fiind transformate în urină.



Rinichii contribuie și la reglarea echilibrului hidro-electrolitic și acido-bazic. Sunt responsabili pentru menținerea nivelului optim de electroliți în organism, precum sodiu, potasiu, calciu, având un rol esențial în funcționarea corectă a celulelor și a sistemelor din corp. De asemenea, rinichii reglează pH-ul sângelui, menținând un echilibru între acizi și baze, pentru o bună funcționare a organismului.



Rinichii sunt implicați în secreția de compuși activi. Aceștia produc eritropoietina, un hormon care stimulează producerea de celule roșii de sânge. De asemenea, rinichii produc renina, un hormon care ajută la gestionarea volumelor de plasmă sanguină și de lichid interstițial. Totodată, rinichii sunt responsabili și pentru producția de calcitriol, forma activă a vitaminei D. Calcitriolul este esențial pentru absorbția calciului, dar și pentru reabsorbția fosfatului în rinichi. Prin hormonii eliberați, rinichii contribuie la reglarea tensiunii arteriale, pe termen lung.



Nu în ultimul rând, rinichii sunt responsabili pentru detoxifierea organismului. Au capacitatea de a elimina numeroase substanțe toxice rezultate în urma proceselor metabolice sau a ingestiei de medicamente și alimente, contribuind astfel la protejarea organismului de efectele nocive ale acestora. (1), (2)

Cum funcționează rinichii?

Pentru a înțeleg cum funcționează rinichii trebuie să explicăm care este structura lor internă și conexiunile dintre elementele acestor organe. Capsula renală este formată din mai multe straturi de țesut conjunctiv sau grăsime care acoperă rinichii. Artera renală este vasul de sânge mare care controlează fluxul de sânge în rinichi. În schimb, vena renală este principalul vas de sânge care transportă sângele filtrat din rinichi și înapoi la inimă.

Stratul exterior al rinichiului poartă denumirea de cortex renal și este locul în care încep nefronii, unitățile de filtrare a sângelui. Partea interioară a rinichiului se numește medula renală. În interiorul acesteia se găsesc piramidele renale, ce transferă urina către uretere. Pelvisul renal este o structură în formă de pâlnie care colectează urina și o transmite către uretere. (3)



Fiecare rinichi este alcătuit din aproximativ un milion de unități de filtrare, cu denumirea de nefroni. Fiecare în parte are un filtru sau glomerul și un tub. În timp ce glomerulul filtrează sângele, tubul returnează substanțele necesare în sânge și elimină deșeurile. Pereții subțiri ai glomerulului lasă moleculele mai mici, deșeurile și lichidul să treacă în tub. În schimb, moleculele mai mari, proteinele și celulele sanguine, rămân în vasul de sânge.

Pe măsură ce fluidul care a fost filtrat se deplasează de-a lungul tubului, vasul de sânge reabsoarbe aproape toată apa, împreună cu mineralele și nutrienții necesari. În același timp, tubul ajută la eliminarea excesului de acid din sânge. Lichidul și deșeurile rămase în tub se transformă în urină, iar aceasta este îndepărtată din organism. (1), (2)

Acum că ai aflat mai multe despre rinichi, trebuie să ai mare grijă ca ei să funcționeze corect! Când aceste organe sunt afectate de boli sau leziuni, pot apărea probleme grave. Insuficiența renală poate duce la acumularea de deșeuri toxice în sânge, dezechilibre chimice sau hipertensiune arterială. Consultul medical de specialitate este necesar de la primele simptome ale unor tulburări, dar și preventiv, pentru a descoperi la timp potențialele pericole pentru sănătatea rinichilor.

