Donarea sânge, o urgență în România. Condiții și avantaje pentru persoanele care vor să salveze viețile bolnavilor

Deși autorităţile române au crescut valoarea tichetelor pe care românii le primesc dacă donează sânge, suntem sub 2% din populaţie la numărul de persoane care aleg să facă acest lucru.

Cine poate dona sânge

Donatorii de sânge trebuie să îndeplinească anumite condiții. Aceștia trebuie să aibă între 18 și 60 de ani, cel puțin 50 de kilograme și tensiunea arterială între 10 și 18.

Totodată, trebuie să fie cetăţeni români sau rezidenți în România şi să nu fi suferit intervenţii chirurgicale în ultimele şase luni.

Cât de des poţi dona sânge

Pentru a se evita riscul apariţiei unor probleme de sănătate, un bărbat nu are voie să doneze sânge de mai mult de 5 ori pe an, iar o femeie nu are voie să doneze sânge de mai mult de 4 ori pe an.

Între donările de sânge trebuie să exite o pauză de cel puțin 8 săptămâni.

Avantajele donării de sânge

Primul și cel mai important avatntaj este salvarea de vieți omenești.

Există însă și avantaje materiale. Autoritățile române au decis majorarea valorii tichetelor de masă pe care le primesc donatorii. Aceștia primesc tichete în valoare totală de 280 de lei pentru o donare de sânge, ceea ce înseamnă 1.400 de lei pe an pentru un bărbat și 1.120 de lei pentru o femeie, potrivit observatornews.ro.