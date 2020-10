Ecografia pelvina. Ce este și de ce este nevoie de ea?

Ecografele Mindray au reusit sa creeze o adevarata revolutie in lumea medicala, fiind una dintre cele mai importante descoperiri utilizate pentru diagnosticare. Printr-o simpla ecografie se pot descoperi boli grave, precum cancerul.

Cea mai cunoscuta ecografie este cea pelvina, folosita in timpul sarcinii, pentru investigarea bebelusului. Ceea ce putini oameni stiu este faptul ca ecografia pelvina poate sa fie folosita atat la femei, cat si la barbati.

Ce se investigheaza prin ecografia pelvina si cum functioneaza un ecograf?

La femei, aceasta ecografie analizeaza vezica urinara, ovarele, colul uterin, uterul si trompele uterine. In cazul barbatilor, sunt analizate vezica urinara, prostata si veziculele seminale.

Principiul de functionare al unui ecograf atunci cand efectueaza o ecografie pelvina este destul de simplu:

Se plaseaza pe abdomen un transductor cu ultrasunete. De regula sunetele au o frecventa de peste 20 000 Hz;

Transductorul emite ultrasunete si capteaza ecoul pe care acestea il genereaza la impactul cu organismul;

Pe monitorul unui computer sunt transmise imagini, desenate de aceste ecouri. Imaginile sunt studiate pe loc sau sunt imprimate, pentru o analiza amanuntita.

Chiar daca in mod uzual transductorul se plaseaza pe abdomen, exista si cazuri in care este nevoie sa fie introdus in interiorul rectului la barbati sau in interiorul vaginului, la femei. In felul acesta poate obtine imagini cu o mai mare acuratete, mai ales atunci cand se analizeaza prostata sau organele genitale interne.

Cand este indicata aceasta ecografie?

De regula, este o investigatie care se recomanda atunci cand sunt suspecte diverse boli in zona genitala. Spre exemplu, printr-o astfel de ecografie se poate diagnostica hematuria sau divers probleme urinare. De regula, problemele care trimit o persoana la ecografie pelviana sunt:

durerile adominale;

Hemoragiile vaginale si mirosurile neplacute din aceasta zona;

Infertilitatea;

Studierea dimensiunilor si a structurii prostatei;

Descoperirea diverselor forme e cancer.

Reguli de respectat inainte de acest tip de ecografie

Nu exista foarte multe reguli, exceptand faptul ca pacientul trebuie sa aiba vezica urinara plina inainte de investigatie. De asemenea, daca s-a facut o examinare radiologica cu bariu, ecografia trebuie sa fie facuta la cel putin doua zile distanta, in conditiile in care bariul interfera cu actiunea ultrasunetelor.

Pentru prevenirea diverselor boli, este recomandata o astfel de ecografie cel putin o data pe an, atat la barbati, cat si la femei.