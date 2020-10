Ecografia tesuturilor moi. Cand si de ce?

Mai putin populara decat celelalte tipuri de ecografii, cum este cea abdominala si cea mamara, ecografia tesuturilor moi este folosita pentru a detecta diferitele afectiuni ale pielii si nu numai, inclusiv tumorile cutanate maligne.

Este un examen de imagistica neinvaziva care foloseste ultrasunete pentru a produce imagini clare si detaliate ale tesuturilor moi superficiale, cum sunt pielea si tesuturile subcutanate, precum si ale organelor superficiale, categorie in care intra muschii si ganglionii limfatici. Asadar, mai toate regiunile corpului pot fi analizate folosind ecografia tesuturilor moi.

De regula, pacientii care recurg la o astfel de examinare prezinta diferite deformari la nivelul pielii sau dureri in zonele respective. Un diagnostic clar se va putea pune doar in urma unei consultatii complete, compusa din examinare clinica, ecografia tesuturilor moi si, posibil, alte tipuri de analize, in functie de caz. Pentru screening nu este necesara investigatia cu ultrasunete; aceasta trebuie realizata doar la cererea medicului.

Deformarile pielii, principalul motiv pentru care se cere ecografia partilor moi!

Atunci cand apare o deformare cutanata, o modificare a culorii pielii sau o schimbare de forma sau de dimensiune la o alunita, pacientul trebuie sa se prezinte la medic cat mai curand posibil. Acestea sunt cazurile in care dermatologul va recomanda o examinare cu ultrasunete pentru partile moi in vederea investigarii in detaliu a problemei si punerii unui diagnostic cert.

Folosind ecografia tesuturilor moi, medicii pot analiza diferite tumori benigne, cum ar fi hematoamele, lipoamene si hemangioamele, precum si tumorile maligne, inclusiv metastazele. Ultrasunetele vor oferi imagini cu informatii exacte legate de grosimea, adancimea si dimensiunea tumorii si pot analiza leziunea ramasa in urma exciziei chirurgicale, atat in cazul fibroamelor, chistelor sebacee si carcinomului bazo-celular, cat si in cazul melanomului, care este cunoscut a fi cel mai agresiv tip de tumoare maligna a pielii.

Cum se realizeaza ecografia tesuturilor moi?

La fel ca in cazul oricarui alt tip de ecografie, imagistica folosind ultrasunete pentru analizarea tesuturilor moi nu presupune o pregatire specifica prealabila. Practic, in timpul examinarii, regiunea cu probleme va fi imobilizata si, totodata, marcata in asa fel incat sa poata sa coincida cu o examinare viitoare. De asemenea, regiunea va fi epilata in cazul in care prezinta pilozitate, cu scopul de a evita crearea de artefacte.

Examinarea leziunilor cutanate se realizeaza cu ajutorul unor sonde liniare ce folosesc unde de inalta frecventa (banda de sunet este cuprinsa intre 6 si 18 MHz). Pentru investigarea vascularitatii tumorilor sunt necesare, de asemenea, Ecografe Doppler Color si Ecografe Power Doppler pentru a obtine ecografii clare.