Fast and Fixed - cele doua cuvinte nu exprima toate calitatile acestui implant dentar!

Daca iti lipsesc majoritatea dintilor, mai mult ca sigur iti doresti sa rezolvi aceasta problema. O astfel de operatiune nu este insa atat de simpla, iar proteza mobila nu reprezinta neaparat solutia potrivita. Implanturile dentare sunt mai eficiente, dar probabil stii deja faptul ca acestea ajung la un pret usor mai ridicat. Din fericire, sistemul Fast and Fixed te poate ajuta sa-ti recapeti zambetul mai usor. Iata care sunt beneficiile acestei alternative!

Rezultatele se vad in doar 24 de ore

Implanturile obisnuite necesita o perioada de osteointegrare. Aceasta poate dura intre 3 si 6 luni, reprezentand procesul prin care surubul din titan se adapteaza in tesutul osos. Totusi, sistemul Fast and Fixed este diferit. Acesta a fost conceput pentru cei care isi doresc o solutie rapida si moderna, dintii fiind fixati intr-o singura zi.

Toate interventiile au loc in cateva ore si poate fi construita o punte provizorie, care ramane conectata la implanturi. Astfel, pacientul isi recapata zambetul in 24 de ore Sistemul se aplica pe portiunile dure de pe arcada, evitandu-se zonele anatomice cu nervi sau cele sensibile. In consecinta, nu este necesara nici aditia de os sau operatia de sinus lifting.

Costurile sunt reduse

Tratamentele clasice pentru edentatie totala presupun un numar mare de implanturi, fiind foarte costisitoare. Pe de alta parte, un tratament Fast and Fixed este realizat in mod diferit. Pentru partea superioara, se pot insera pana la 6 implanturi. Doua dintre acestea sunt atasate in pozitie oblica pentru a sustine procesul de masticatie. Celelalte 4 sunt asezate vertical intre ele si au rolul de a reda aspectul unei danturi sanatoase. La final, este luata amprenta pentru lucrarea provizorie.

In maxilarul inferior se insereaza 4 implanturi, fiind utilizate doar cele mai bune portiuni. Doua dintre acestea sunt mai lungi si doua raman verticale. In ambele cazuri, zambetul este redat in maximum 24 de ore. Pentru pretul tratamentului complet la sistemul Fast and FIxed poti beneficia de un discount sau de posibilitatea de a efectua plata in rate.

Riscurile interventiei sunt unele minore

Aceste implanturi au un design unic, cele inclinate fiind inserate intr-un unghi de 45 de grade. Pe langa faptul ca sunt mai lungi, spirele asigura o stabilitate superioara si evitarea formatiunilor anatomice. In plus, este folosit un numar redus de elemente, care redau aspectul natural al obrajilor. Pe langa faptul ca ridurile sunt atenuate, buzele isi recapata volumul si conturul fetei revine la normal. Rezultatul consta in faptul ca arati mai tanar si te poti bucura de un aspect diferit de cel care apare ca urmare a purtarii protezei.

Cum a aparut solutia Fast and Fixed?

Acest sistem de ultima generatie a fost dezvoltat de firma germana Bredent, recunoscuta drept producator mondial in implanturi dentare de peste 40 de ani. Prin urmare, iti este garantata o calitate superioara si posibilitatea de a te bucura din nou de dinti ficsi. Indiferent ca porti sau nu proteza, edentatia este o problema serioasa si trebuie sa iei masuri. Alege acum aceasta solutie revolutionara si te vei bucura de un zambet nou in 24 de ore!