Gripa sezonieră vine ceva mai târziu

Specialiştii au declarat că vaccinul împotriva gripei sezoniere, cea de toamnă, nu te fereşte de coronavirus. Dar e bine să te vaccinezi împotriva gripei, aşa-zis banale, ca să nu o contractezi şi să ieşi cu imunitatea şubrezită, deschizând o uşă pentru contractarea coronavirusului.

Profesorul Rafila a vorbit despre sosirea cu ceva întârziere a gripei sezoniere în acest an, prin februarie spre martie. Aşa că maturii nu e cazul să se grăbească cu vaccinarea împotriva gripei de toamnă, acel vaccin clasic are eficienţă limitată în timp, vaccinarea adulţilor e indicat să se facă spre sfârşit de octombrie. Copii mici, cei între 3 şi 6 ani, au alocate două doze din acest vaccin clasic făcute la distanţă de o lună, deci aceşti copii mici se pot vaccina acum, ca şi personalul din azile, cămine, spitale. Profesorul Adrian Streinu-Cercel a subliniat în repetate rânduri că teama unora să se vaccineze e nejustificată, vaccinul nu te îmbolnăveşte, este făcut prin inginerie genetică din tulpini, din secvenţe ale virusului. Trebuie reamintite nişte aspecte: vaccinul împotriva hapatitei B se aplică de mulţi ani, când s-a elaborat o lege ca toţi sugarii să fie vaccinaţi împotriva virusului hepatic B și a scăzut semnificativ răspândirea acestei hepatite. Din păcate, nici până acum n-a fost descoperit şi un vaccin împotriva virusului hepatic C. Cu ani mulţi în urmă, era o pacoste epidemia de poliomielită, unii copii rămâneau cu paralizii, cu invalidităţi la picioare, alţii chiar mureau. Se închideau câte o lună şcolile şi grădiniţele. De când sunt vaccinaţi copiii împotriva poliomielitei, această maladie groaznică practic a dispărut. Şi vaccinarea împotriva cancerului de col uterin a împuţinat cazurile cu această boală gravă. Se face vaccin împotriva varicelei. Şi cei vaccinaţi nu mai fac această boală infecţioasă. Cei care, nefiind vaccinaţi, s-au îmbolnăvit de varicelă nu repetă boala, dar apare alt dezavantaj. Virusul se ascunde în organism, probabil în coloană şi la unii maturi declanşează boala zona zoster. Iritaţii apar pe traseul unor nervi, dureri, stare inconfortabilă. Virusul se numeşte acum varicelo-zosterian. La cei vaccinaţi împotriva varicelei, virusul nu se mai află în organism şi nu mai aduce zona zoster.