Iată tot ce trebuie să știi înainte să folosești ulei de canabis

Probabil că ai auzit deja despre produsele pe bază de canabis. Este posibil chiar să cunoști pe cineva care le folosește. Dacă te-ai întrebat la ce folosesc aceste produse, ar trebui să știi că există o serie de beneficii asociate.

Este sigur un produs pe bază de canabis?

Răspunsul este un “Da” categoric. Uleiul de canabis conține o componentă naturală a plantei Cannabis Sativa L. Aceasta se numește canabidiol și, spre deosebire de componentă THC, nu este toxic, nu provoacă dependență și nici reacții psihotrope. Canabidiolul este principala componentă medicinală din frunzele și florile acestei plante. Extractul de CBD din cânepă este diluat în cadrul unui ulei. Acest ulei poate conține niveluri diferite de CBD.

La ce ajută?

Atunci când folosești un ulei de canabis este recomandat să-l procuri din surse de încredere. Trebuie să te asiguri că este de calitate și este pur. Tot mai multe studii concluzionează faptul că uleiul CBD are proprietăți terapeutice. Se știe deja că acest produs natural este util în tratamentul adjuvant al bolilor neoplazice și poate fi indicat pentru a preveni formarea tumorilor.

Oamenii care suferă de dureri cronice se bucură din plin de efectele terapeutice ale produselor pe bază de ulei de canabis. Este dovedit faptul că acesta diminuează considerabil durerile și disconfortul. Atunci când omul este supus unui stimul dureros constant, precum se întâmplă în cazul bolilor cronice al căror simptom este durerea, în cele din urmă, starea să mentală este de asemenea afectată. Anxietatea asociată durerilor intense sau constante poate fi diminuată cu succes prin ingerarea de ulei de canabis.

În plus, acest produs ajută la ameliorarea simptomelor într-o serie de afecțiuni grave precum tulburările neurologice. Acesta are proprietăți neuroactive și neuroprotectoare și stimulează sistemul nervos, are un efect relaxant și antispastic. Este antioxidant, contribuind la reducerea stresului oxidativ. Dacă folosești ulei de canabis pe o perioadă mai îndelungată de timp, este posibil să observi îmbunătățiri la nivelul tegumentelor. Canabidiolul din ulei previne îmbătrânirea celulelor și susține apărarea naturală a corpului.

Atunci când ești stresat, uleiul pe bază de CBD te poate ajută să-ți regăseșți calmul și să-ți îmbunătățești starea de spirit. Stresul este de multe ori legat de insomnii. Spre deosebire de somniferele sub formă de pastile, care au o listă lungă de efecte adverse, un ulei de canabis este sigur de folosit și nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu efectele adverse. Acestea sunt puține și în general tolerabile.

Cum se folosește?

În general, uleiul CBD se ingerează. Este recomandat să consulți un specialist care te va sfătui cum să îl folosești, în special dacă suferi de anumite afecțiuni. Acest produs se găsește în concentrații diferite și poți alege în funcție de acest criteriu. Dacă totuși nu îți dorești să consulți un medic, este indicat să începi cu cea mai mică doză și apoi să crești în funcție de rezultate și de felul în care te simți. În orice caz, trebuie să ai grijă tot timpul să respecți instrucțiunile producătorului.

În majoritatea cazurilor, administrarea începe de obicei cu 2-3 picături de 2-3 ori pe zi, de ulei cu concentrație scăzută. În timp toleranța corpului va crește și va trebui să mărești doză. Însă acestea sunt doar considerații generale. Fiecare caz trebuie evaluat individual și decizia trebuie luată în funcție de mai mulți factori.

În cazul în care nu tolerezi consistența uleiului, ai posibilitatea fie să achiziționezi alte produse cosmetice pe bază de ulei CBD care se aplică cutanat, fie să amesteci câteva picături de ulei în alimente.

Articol realizat de www.iagency.ro