Multi pacienti care trec pragul unei clinici stomatologice se intreaba care sunt regulile pe care trebuie sa le respecte dupa ce au apelat la tratamentul cu implant dentar. Specialistii recomanda o igiena orala riguroasa, pentru ca rezultatele sa se mentina in timp. Aceasta consta in tehnica periajului dentar, la fel ca in cazul dintilor naturali, cu o periuta foarte moale, care sa nu lezeze zonele mai sensibile ale gingiei.

De asemenea, se recomanda folosirea unei paste de dinti neabrazive, pentru a nu leza implanturile. Avand in vedere faptul ca, in cavitatea bucala, exista peste 600 de specii bacteriene, igienizarea danturii trebuie tratata cu rigurozitate tocmai pentru a preveni aparitia bacteriilor orale la lucrari si bonturile implanturilor.

Care sunt etapele igienizarii dintilor?

Atunci cand vorbim despre igiena dupa implant dentar, trebuie sa aducem in discutie pasii esentiali care contribuie la mentinerea sanatatii orale. Astfel, doar periajul dentar de doua ori pe zi nu este suficient. Acesta trebuie completat de utilizarea atei dentare, o ata special conceputa pentru a curata zona de sub lucrare, care se afla in contact cu gingia.

De asemenea, de o importanta majora este si folosirea dusului bucal, care, prin presiunea apei, reuseste sa indeparteze toate resturile alimentare si bacteriile din zonele mai putin accesibile. Pacientii pot folosi chiar si dupa fiecare masa apa de gura antibacteriana si antimicrobiana, astfel incat sa se asigure ca au mereu cavitatea bucala perfect igienizata.

Controale regulate si detartraj profesional periodic

Igiena dupa implant dentar trebuie completata cu vizite regulate in cabinetul stomatologic, pentru ca medicul sa se poata ocupa in intregime de particularitatile cazului clinic. Mai mult, acesta va recomanda pacientului un detartraj profesional periodic, astfel incat igienizarea dintilor sa ofere rezultatele dorite.

Preventia, cea mai eficienta metoda de a mentine sanatatea orala

Toate aceste proceduri sunt vitale pentru evitarea unor afectiuni ale tesuturilor din jurul implanturilor, asa cum este periimplantita. Aceasta afectiune este, de fapt, un proces inflamator care afecteaza gingia si osul alveolar din jurul unui implant dentar, determinand pierderi osoase si, in cele din urma, necesitatea indepartarii implantului dentar.

Printre simptomele periimplantitei se numara sangerarile gingivale, dezvoltarea pungilor periimplantare, resorbtia vizibila a osului, mobilitatea implantului, retractia gingiei si nuanta rosiatica a acesteia, durere si disconfort etc.

Trebuie precizat si faptul ca afectiunea este asimptomatica si poate evolua fara dureri, de aceea igiena riguroasa si controalele regulate pot descoperi periimplantita in stadiu incipient, favorizand astfel tratarea sa cu succes, intr-un timp relativ redus.

Asadar, sfatul specialistului ramane esential in orice situatie, cu atat mai mult cand vine vorba de igiena dupa implant dentar, pentru a evita orice complicatie. Este foarte important ca implanturile dentare sa fie verificate periodic de catre medicul stomatolog. Acest lucru permite specialistului sa verifice starea implanturilor si, in functie de situatie, sa ofere sfaturi si recomandari pentru a mentine sanatatea orala a pacientului si, inclusiv, starea de bine a acestuia.

Alege o clinica stomatologica de incredere, asa cum este Dental Premier, pentru a beneficia de cele mai bune tratamente stomatologice si convinge-te, pe cont propriu, ca frica de dentist a ramas, astazi, doar un mit!