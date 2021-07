Importanța suplimentelor alimentare pentru un sistem imunitar puternic

Pentru un corp sănătos și un sistem imunitar puternic, este nevoie de un aport constant de vitamine, minerale și alți nutrienți necesari.

Obținerea și menținerea constantă a acestora prin alimentația pe care o avem poate fi uneori provocatoare, mai ales că într-o lume a vitezei în care le facem pe toate pe repede-nainte uiți de multe ori să ai grijă la alimentația adecvată. Deși suplimentele alimentare nu pot lua locul unei diete bine echilibrate din punct de vedere al aportului de vitamine, minerale și nutrienți necesari organismului, acestea pot oferi cantități însemnate de substanțe nutritive esențiale pentru menținerea sănătății.

Ce sunt suplimentele alimentare?

Suplimentele alimentare sunt acele produse cu un conținut ridicat de vitamine, de minerale și alte ingrediente pe bază de plante care pot fi consumate pentru obținerea unor beneficii pentru sănătate. Pe lângă acestea, suplimentele alimentare conțin și alte ingrediente naturale, aminoacizi și enzime, însă nu sunt considerate medicamente și nu trebuie să fie consumate în vederea tratării unor boli. Cu toate acestea, administrarea unor suplimente naturale imunitate este una dintre principalele modalități prin care sistemul imunitar este ajutat să facă față cu succes încercărilor grele la care este supus în sezonul de răceli.

Ce tipuri de suplimente alimentare există?

Printre cele mai cunoscute suplimente alimentare pe care le poți consuma pentru un sistem imunitar mai bun se numără vitamina C, vitamina D, vitamina E și complexul de vitamine B. Specialiștii consideră că lipsa vitaminei C din organism face ca sistemul imunitar al unei persoane să fie slăbit, ceea ce duce în mod inevitabil la contactarea cu o mai mare ușurință a bolilor și a răcelilor sezoniere. Vitamina C este un antioxidant puternic care ajută în caz de infecții respiratorii superioare, vitamina B6 are un răspuns extrem de ridicat asupra răspunsului imun, iar lipsa de vitamina D este asociată cu o creștere a sensibilității la infecții, mai ales ale tractului respirator.

Ce este o cură de detoxifiere a organismului?

Pentru un sistem imunitar puternic poate fi nevoie la un moment dat de o cură de detoxifiere a organismului. În acest sens, organismul trebuie scăpat de toxinele acumulate care au efecte negative pe termen scurt și lung, iar cele mai recomandate pentru cure detoxifiere organism sunt produsele naturale administrate în vederea unei diete bogate în nutrienți și sărace în substanțe nocive. Pentru o astfel de dietă cu efect de detoxifiere a organismului pot fi administrate suplimente alimentare specifice, însă foarte importantă este, înainte de toate, renunțarea la acele alimente nocive care pot afecta organismul. Pe lângă o dietă alimentară echilibrată, se recomandă consumul suficient de apă și menținerea unei vieți active din punct de vedere fizic. În cazul apariției unor disconforturi fizice, este recomandată, de asemenea, utilizarea unor produse naturale, iar un produs precum puterea ursului te poate ajuta să faci față situațiilor tensionate care îți pot afecta mușchii.

Un sistem imunitar puternic este cel care te va ajuta să fii tu însuți mai puternic în fața provocărilor vieții din punct de vedere al stării de sănătate avute.