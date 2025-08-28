Interacțiuni ascunse între fructe și medicamente. Beneficii și riscuri asupra sănătății

Fructe cu efecte negative asupra medicamentelor

Încă din anii 1980 s-a demonstrat că grepfruitul interferează cu anumite medicamente, precum antihipertensive sau antivirale. Substanțele active din grapefruit inhibă enzima citocrom P450 3A4, ceea ce provoacă creșterea nivelului medicamentelor în sânge și poate genera efecte secundare grave.

De asemenea, merișoarele ar putea intensifica efectele warfarinei dar cercetările clinice nu au confirmat clar această legătură.

În schimb, legumele cu frunze verzi, bogate în vitamina K, pot reduce eficacitatea warfarinei, de aceea este esențial ca pacienții să mențină o dietă constantă pentru un tratament stabil.

De asemenea, produse lactate și cerealele integrale pot afecta absorbția anumitor antibiotice, astfel că este recomandat să nu fie consumate cu câteva ore înainte și după administrarea tratamentului.

Beneficiile dietei ketogenice

Pe lângă impactul negativ, experții investighează și posibilități pozitive ale interacțiunilor aliment-medicament.

Unele studii recente indică faptul că o dietă strict controlată, cum ar fi dieta ketogenică, poate spori eficiența tratamentelor oncologice. Experimentele pe animale și primele teste clinice au arătat rezultate promițătoare în acest sens.

Având în vedere complexitatea interacțiunilor dintre alimente, medicamente și mecanismele organismului, cercetătorii lucrează la dezvoltarea unor baze de date complexe care să conțină milioane de informații despre aceste relații. Scopul este ca medicii să poată oferi recomandări personalizate și sigure pentru fiecare pacient, potrivit BBC, citat de stiripesurse.ro.