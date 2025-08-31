Descoperire în medicină. Medicii britanici au dezvoltat un stetoscop care depistează mai multe afecțiuni cardiace

Conform The Guardian, un grup de medici și cercetători din Marea Britanie a prezentat la congresul Societății Europene de Cardiologie de la Madrid un stetoscop inteligent, capabil să identifice rapid trei dintre cele mai grave afecțiuni cardiace: insuficiența cardiacă, bolile de valve și aritmiile.

Dispozitivul, de dimensiunea unui pachet de cărți, este fabricat de compania Eko Health din California și poate efectua o electrocardiogramă (ECG) în timp ce înregistrează sunetele fluxului sanguin prin inimă.

Datele sunt apoi transmise către un sistem de analiză bazat pe inteligență artificială, care detectează variații imposibil de sesizat de urechea umană.

Rezultatele sunt returnate în câteva secunde pe un smartphone, indicând dacă pacientul prezintă risc pentru una dintre cele trei afecțiuni.

Un studiu desfășurat pe aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete de medicină generală din Marea Britanie a arătat că utilizarea stetoscopului cu AI dublează șansele de diagnosticare a insuficienței cardiace și triplează șansele de depistare a fibrilației atriale, o aritmie care crește semnificativ riscul de accident vascular cerebral.

„Designul stetoscopului nu s-a schimbat timp de 200 de ani- până acum. Este incredibil că, în doar 15 secunde, un medic poate primi un rezultat care indică prezența unei afecțiuni cardiace grave”, a declarat dr. Patrik Bächtiger, cercetător la Imperial College London.

Deși există riscul unor rezultate fals pozitive, experții spun că tehnologia ar putea salva vieți și reduce costurile sistemului de sănătate, permițând diagnosticarea precoce și administrarea timpurie a tratamentului.

„Majoritatea pacienților cu insuficiență cardiacă ajung să fie diagnosticați abia când ajung la urgențe, în stare gravă. Acest dispozitiv poate schimba fundamental acest lucru”, a adăugat dr. Mihir Kelshiker, unul dintre cercetători.