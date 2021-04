Noi date despre tulpina de COVID-19 din Marea Britanie. Nu provoacă simtome mai grave ale bolii

Tulpina britanică a virusului SARS-CoV-2 nu provoacă forme mai grave ale bolii dar este mai contagoasă, arată ultimele două studii, care contrazic astfel cercetările anterioare, scrie AFP. Aceasta fost descoperită prima oară în regiunea Kent și a devenit dominantă în Regatul Unit.

Autorii primului studiu, publicat în The Lancet IInfestious Diseas, au analizat datele a 341 de pacienţi cu COVID-19 spitalizaţi la Londra, între 9 noiembrie - 20 decembrie 2020, odată cu apariţia variantei 501Y.V1, acum dominantă în mare parte din Europa. 58% dintre persoane au fost infectate cu această variantă, cunoscută sub numele de B.1.1.7, iar 42% cu alte tulpini. 36% dintre pacienţii din primul grup s-au îmbolnăvit grav sau au murit, comparativ cu 38% din al doilea grup, sugerând că B.1.1.7 nu este asociată cu o severitate mai mare a infecției.

Totodată, probele provenite de la pacienţii infectaţi cu mutațiia britanică conţineau o cantitate mai mare de virus, indicând o transmisibilitate mai ridicată.



Al doilea studiu, publicat în The Lancet Public Health, a analizat datele a 37.000 de utilizatori ai unei aplicaţii mobile care raportează simptomele de COVID-19, și care au fost confirmați pozitiv în perioada 28 septembrie - 27 decembrie.

Cercetarea a arătat că varianta britanică a avut o rată de reproducere de 1,35 ori mai mare, fiecare pacient contaminat infectând în medie cu 35% mai multe persoane față de tulpinilor anterioare.

Totuși, varianta B.1.1.7 nu a provocat simptome mai grave sau o probabilitate mai mare de a avea simptome pe termen lung.



Într-un comentariu la primul studiu, trei cercetători de la Centrul Naţional pentru Boli Infecţioase (NCID) din Singapore subliniază că descoperirile acestuia contrastează cu trei studii anterioare, care asociază varianta "britanică" cu o probabilitate mai mare de deces şi forme severe de COVID-19.