Nu ai apelat la implantul dentar din cauza pretului? Afla avantajele acestui tratament modern!

Multe persoane au o dantura incompleta, dar aleg sa nu o refaca de teama durerii sau a costurilor mari. Ei bine, chiar daca pretul unui implant dentar este mai mare decat cel al altor proceduri, acest tratament iti ofera beneficii unice, pe care nu ai cum sa le ignori.

Te-ai saturat sa nu poti mesteca orice aliment iti doresti? Razi mereu cu teama? Atunci ar trebui sa alegi cea mai moderna solutie! Pret implant dentar? Este raportat la beneficiile pe care le ofera. Iata cateva dintre ele:

1. Este o investitie pe termen lung

Atunci cand alegi tratamentul cu implant, stii ca te vei bucura de el pentru o perioada indelungata de timp. Durata medie de folosire in SUA a unui implant este de 15-25 de ani, insa implanturile de ultima generatie pot rezista chiar si toata viata daca sunt ingrijite corespunzator.

Asadar, investitia in acest tratament este una rentabila, avand in vedere ca rezista multi ani la rand. De aceea, pretul unui implant dentar nu ar trebui sa fie un obstacol in calea unui zambet perfect!

2. Previne migrarea dintilor

Dupa ce iti pierzi unul sau mai multi dinti, ar trebui sa te prezinti la medic in cel mai scurt timp, deoarece dintii invecinati vor incepe sa migreze. Din fericire, acest proces poate fi prevenit cu ajutorul tratamentului cu implanturi, iar dantura ta poate fi refacuta.

In plus, dupa pierderea unui dinte, osul care l-a sustinut incepe sa se resoarba, ceea ce poate duce si la pierderea dintilor invecinati. Din cauza acestui motiv, este esential sa contactezi din timp o clinica stomatologica si sa beneficiezi de aceasta solutie eficienta.

3. Iti vei recapata functionalitatea deplina a danturii

Pretul unui implant dentar depinde si de calitatea materialelor folosite. Daca vei apela la o clinica cu prestigiu, asa cum este www.dentalexcellence.ro, vei beneficia de implanturi realizate din materiale biocompatibile 100% cu organismul uman care apartin unor producatori cu o experienta indelungata in domeniu.

In acest mod, vei avea siguranta ca dintele artificial se va simti si va arata la fel ca unul natural. Vei putea sa mesteci din nou orice tip de aliment si sa zambesti cu incredere!

4. Nu afecteaza dintii invecinati

Spre deosebire de puntile dentare, tratamentul cu implant nu necesita interventia asupra dintilor vecini. Acestia nu se vor deteriora in urma procedurii de implantare, asa ca te vei bucura de o dantura functionala, cu un aspect impecabil!

5. Nu se cariaza

Atunci cand apelezi la cel mai nou tratament de inlocuire a dintilor lipsa, nu te mai confrunti cu problemele pe care le aveai in trecut. Un dinte artificial nu se cariaza, insa va trebui sa acorzi o atentie speciala ingrijirii orale, pentru a mentine dantura in cea mai buna stare cat mai mult timp.

In plus, interventia de implantare nu este deloc dureroasa, deoarece este efectuata sub anestezie. Asadar, daca iti era frica de durere, poti sa stai fara griji!

Acestea fiind spuse, pentru a te bucura de avantajele solutiilor moderne, contacteaza clinica stomatologica Dental Excellence. Aici vei beneficia de un pret implant dentar accesibil, aparatura de ultima ora si conditii excelente!