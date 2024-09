Otoplastia: ce presupune procedura de corectare a aspectului urechilor?

Ce este otoplastia?

Otoplastia este o intervenție chirurgicală prin care se modifică forma, dimensiunea sau poziția urechilor, cu scopul de a le oferi un aspect mai plăcut din punct de vedere estetic. Fie că urechile sunt proeminente, inegale sau deformate din cauza unui accident sau din naștere, otoplastia poate corecta aceste imperfecțiuni.



Procedura este potrivită atât pentru copii, începând cu vârsta de 6 ani, cât și pentru adulți, și poate aduce o schimbare majoră pentru cei care se simt stânjeniți de urechile lor [1]. Deși nu afectează în niciun fel funcția auzului, această intervenție poate avea un impact profund asupra stimei de sine [2].

Cum se desfășoară intervenția?

Procesul începe cu administrarea anesteziei, pentru a asigura un confort optim pe durata intervenției. De obicei, în cazul adulților, se poate administra anestezie locală, în combinație cu sedare, însă în cazul copiilor este necesară anestezia generală. În continuare, chirurgul realizează o incizie la nivelul urechii, care permite expunerea cartilajului. Acesta va fi, apoi, modificat, în funcție de necesitățile specifice ale pacientului, pentru a obține un aspect estetic îmbunătățit.



Există diverse tehnici de otoplastie pe care chirurgul le poate folosi. Unele persoane pot avea nevoie de o reducere a dimensiunii urechilor, în timp ce altele pot necesita corectarea unghiului dintre cap și ureche. În unele cazuri, este necesară o combinație a mai multor tehnici, pentru a obține rezultatele dorite.



Durata intervenției este, de regulă, între una și două ore, în funcție de complexitatea cazului. Costul unei operații la urechi variază în funcție de complexitatea procedurii, dar și de tipul de anestezie ales [1][3].

Cât durează recuperarea?

Recuperarea după otoplastie este relativ rapidă, însă trebuie să urmezi cu strictețe indicațiile medicului. După operație, vei avea un bandaj compresiv în jurul capului pentru a proteja urechile și pentru a asigura fixarea corectă a acestora. Acest bandaj trebuie purtat pentru 5 - 7 zile, după care vei purta doar o banderolă pe timpul nopții, timp de câteva săptămâni.



În primele zile, te poți aștepta la o ușoară inflamație și roșeață la nivelul urechilor, dar aceste simptome se vor diminua rapid. Medicul îți poate recomanda analgezice pentru a reduce orice disconfort, dar mulți pacienți revin la activitățile lor normale în doar câteva zile. Efortul fizic intens ar trebui evitat timp de câteva săptămâni pentru a preveni complicațiile [3].

Când ar trebui să iei în considerare această procedură?

Dacă te deranjează aspectul urechilor tale și simți că acest lucru îți afectează încrederea în tine, otoplastia ar putea fi o soluție potrivită. Urechile proeminente sau deformate pot atrage atenție nedorită și pot crea o senzație de jenă, mai ales în copilărie, când glumele și tachinările pot afecta profund psihicul [2].



Otoplastia nu este doar pentru cei care se confruntă cu urechi „clăpăuge”. Poți opta pentru această intervenție dacă urechile tale sunt asimetrice, dacă ai trecut printr-un traumatism care ți-a afectat forma urechilor sau dacă ai alte imperfecțiuni care îți afectează imaginea.



Un consult de specialitate îți va oferi o imagine clară despre ce poate fi corectat și despre rezultatele pe care le poți obține în urma operației. În plus, otoplastia este o procedură sigură, cu riscuri minime, iar rezultatele sunt permanente, ceea ce înseamnă că nu vei mai avea nevoie de alte intervenții pe viitor [1][3].

Indiferent dacă vrei să îți corectezi urechile proeminente sau să rezolvi alte imperfecțiuni, această intervenție îți poate oferi încrederea de care ai nevoie. După o scurtă perioadă de recuperare, te vei bucura de o schimbare care îți va îmbunătăți nu doar aspectul, ci și starea de spirit. Dacă te gândești să faci acest pas, consultă un specialist în chirurgie estetică pentru a discuta despre opțiunile tale!

