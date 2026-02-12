Cât de periculoase pot fi injecțiile de slăbit? O țară vrea să le interzică. Avertismentul specialiștilor

Nutriționiști și cercetători australieni avertizează că efectele lor pe termen lung nu sunt pe deplin cunoscute iar utilizarea lor poate duce la probleme serioase de sănătate.

Australia vrea reevaluarea medicamentelor pentru slăbit

O analiză sistematică condusă de profesoara Clare Collins, de la Newcastle School of Health Sciences din New South Wales, Australia, arată că foarte puține studii clinice globale au luat în considerare aportul alimentar real al pacienților care folosesc aceste injecții.

În lipsa unei alimentații corespunzătoare, utilizarea pe termen lung poate duce la malnutriție funcțională și deficiențe grave de vitamine, inclusiv scorbut (deficiență de vitamina C), o boală rară astăzi, dar periculoasă.

„O reducere a greutății corporale nu înseamnă automat că persoana respectivă este bine hrănită sau sănătoasă. Nutriția joacă un rol esențial în sănătate, iar în prezent acest aspect lipsește în mare măsură din dovezi.”, a declarat un specialist pentru Australian Financiial Review, și citat de spynews.ro.

Efectele secundare ale pierderii rapide în greutate

Un exemplu recent este cel al cântărețului britanic Robbie Williams, care a fost dagnosticat cu scorbut. El a recunoscut că a luat astfel de medicamente timp de ani de zile și a dezvăluit posibila legătură cu deteriorarea vederii.

De asemenea, Brad Roberts, un bărbat de 44 de ani și tată a patru copii, a slăbit spectaculos în 6 luni – de la 136 kg la 71 kg – după ce a folosit injecțiile pentru slăbit. Rezultatele impresionante i-au adus chiar și un rol într-o reclamă. Acesta se contruntă însă cu dureri constante, probleme de echilibru și dificultăți de mers. I-au fost afectate și capacitățile auditive, pe măsură ce grăsimea din jurul trompei lui Eustachio s-a redus prea repede. Deși a suferit mai multe operații, problemele nu s-au ameliorat semnificativ.

Riscuri și recomandări

Experții avertizează că, deși aceste medicamente pot oferi rezultate rapide, nu pot înlocui o alimentație sănătoasă și echilibrată. Utilizarea lor fără monitorizare medicală poate expune pacienții la deficiențe nutritive și complicații grave.

Autoritățile australiene cer reevaluarea lor, iar pacienții sunt sfătuiți să se informeze temeinic înainte de a apela la astfel de soluții.