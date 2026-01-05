Revenirea la muncă după sărbători: cum să scapi de anxietatea de duminică și să începi anul fără stres

Anxietate, oboseală și teamă de luni: ce se întâmplă cu adevărat în mintea ta la final de vacanță

Pentru mulți angajați, acest weekend marchează finalul real al vacanței de iarnă. Deși zilele libere nu s-au încheiat oficial, mintea începe deja să se întoarcă la birou. Psihologii spun că așa-numitele „Sunday scaries” sunt normale și pot fi gestionate eficient printr-o schimbare de perspectivă și câteva ritualuri simple.

Revenirea la muncă după sărbători: de ce anxietatea de duminică este normală

După săptămâni de program lejer, seri târzii și timp petrecut cu familia, revenirea la rutină poate aduce o combinație de oboseală, neliniște și lipsă de energie – chiar și pentru cei care își apreciază locul de muncă, potrivit BBC.

Specialiștii în psihologie și wellbeing spun că problema nu este lipsa motivației, ci tranziția bruscă dintre relaxare și responsabilități. Iar totul începe cu modul în care este trăită ziua de duminică.

Cum să combați „Sunday scaries” înainte de începutul săptămânii

Beth Hope, coach executiv, explică faptul că anxietatea de duminică apare din cauza stresului anticipativ: creierul „se pregătește” pentru cerințele de luni și declanșează reacții de stres mai devreme decât ar fi necesar.

Creează o punte blândă între weekend și muncă

Pentru ca revenirea să nu fie abruptă, Hope recomandă câteva strategii simple:

Planifică principala prioritate de luni încă de vineri, pentru a avea un punct clar de pornire

Menține serile de duminică mai calme, cu mai puțin timp petrecut pe ecrane

Evită verificarea e-mailurilor sau planificarea mentală a sarcinilor duminică seara

Chiar și gesturi aparent minore – pregătirea hainelor sau a genții de lucru cu o seară înainte – pot reduce aglomerația mentală.

Ritualuri simple care reduc anxietatea

Dacă deconectarea este dificilă, specialiștii recomandă activități care captează complet atenția: sport, întâlniri cu prietenii sau activități creative.

Ritualurile familiare, precum o plimbare scurtă, un duș cald sau ordonarea lucrurilor pentru ziua următoare, pot aduce stabilitate emoțională, mai ales atunci când gândurile sunt împrăștiate.

Pentru grijile persistente de la culcare, Beth Hope sugerează metoda „descărcării gândurilor”:

scrierea pe hârtie a sarcinilor și îngrijorărilor reduce nevoia creierului de a le relua constant, îmbunătățind somnul și reducând anxietatea.

De ce ianuarie ar trebui tratat ca o perioadă de resetare

Denise Byrne, coach de wellbeing, spune că după o pauză lungă este firesc ca motivația și concentrarea să fie mai scăzute. În loc să fie văzut ca un eșec, ianuarie ar trebui tratat ca o lună de tranziție.

1. Analizează cum îți folosești timpul

Un audit al timpului, în primele zile de lucru, scoate la iveală unde se pierd orele în mod inutil și ce activități sunt cu adevărat productive.

2. Identifică rapid consumatorii de energie

Observă ce sarcini sau conversații te epuizează. Odată identificate, acestea pot fi grupate, scurtate sau programate în momentele cu energie mai mare.

3. Creează structură pentru a reduce copleșirea

Deși poate părea contraintuitiv, structura aduce libertate. Time-blocking-ul, prioritizarea și gruparea sarcinilor reduc oboseala decizională și stresul de început de an.

Revenirea blândă la muncă începe cu așteptări realiste

Lesley Cooper, CEO al unei firme de consultanță, spune că reticența față de revenirea la muncă este inevitabilă. Soluția ei: rutine clare de somn, alimentație și hidratare, plus obiective mici și realizabile în primele zile.

În plus, Cooper subliniază importanța reconectării umane înainte de a intra în „modul task-uri”, atât pentru ea, cât și pentru echipa sa.