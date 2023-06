Insulina săptămânală, revoluție în terapia diabetului

Cercetătorii au dezvoltat o nouă moleculă care are potențialul de a simplifica tratamentul diabetului, eliminând necesitatea injecțiilor zilnice și îmbunătățind astfel calitatea vieții pacienților. Studiul, publicat în New England Journal of Medicine, demonstrează eficacitatea pe termen lung a noii insuline săptămânale.

Aprobarea noii molecule de către organismele de reglementare a medicamentelor este acum așteptată, iar astfel va fi disponibilă pe piață pentru pacienții diabetici din întreaga lume, a explicat singurul cercetător italian care a participat la redactarea finală a studiului, Roberto Trevisan, conform Il Messaggero.

Trecerea de la administrarea zilnică la cea săptămânală aduce un avantaj considerabil pentru diabeticii de tip 2, mai ales pentru cei în vârstă cu multiple afecțiuni și care trebuie să urmeze mai multe terapii zilnic. De asemenea, formula săptămânală poate reduce efortul personalului medical care îngrijește diabeticii care necesită insulină, mai ales în cazul celor internați în centre rezidențiale de îngrijire pe termen lung.

Studiul deschide calea unei noi ere în tratamentul diabetului, facilitând viața pacienților și oferindu-le o opțiune terapeutică mai ușor de administrat și de urmat.

Numărul pacienților cu diabet din întreaga lume este estimat la peste 500 de milioane.

(sursa: Mediafax)